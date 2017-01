Bludis distribuisce Sophos

Un nuovo accordo di distribuzione per Sophos, che entra nel listino di Bludis, distributore a valore aggiunto con un focus specifico sulla sicurezza.

Per Bludis il punto di forza di Sophos è rappresentato dall’approccio integrato che coniuga network security ed endpoint protection e si traduce in una offerta di synchronized security.

Per il produttore di soluzioni di sicurezza, il punto di forza di Bludis è rappresentato non solo dall’essere operatore a valore, ma anche nella sua forte presenza in Centro Italia.

La presenza geografica del distributore è importante per poter garantire i percorsi di formazione tecnica e commerciale dei partner, elemento fondamentale della strategia di canale di Sophos.

In base ai termini dell’accordo, infatti, Bludis erogherà servizi di prevendita, di assistenza post vendita, oltre ai percorsi di formazione, oltre a organizzare incontri con l’azienda per presentare ai partner il suo approccio alla sicurezza.