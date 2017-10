Come blockchain trasforma il settore pubblico

Seconda parte dell'articolo sui settori che potrebbero essere rivoluzionati dall'utilizzo della tecnologia blockchain.

Questa volta si parla di real estate, assicurazioni e anche di pubblica amministrazione

Immobili

I punti critici nell’acquisto e la vendita di proprietà includono la mancanza di trasparenza durante e dopo le transazioni, copie di documenti, possibili frodi ed errori nei registri pubblici. Blockchain offre un modo per ridurre la necessità di tenere traccia di dati cartacei e accelerare le transazioni - aiutando gli stakeholders a migliorare l'efficienza e ridurre i costi delle transazioni su tutti i lati dell'operazione.

Le applicazioni blockchain immobiliari possono contribuire a registrare, tracciare e trasferire titoli di terreni, beni di proprietà, licenze e altro ancora e possono contribuire a garantire che tutti i documenti siano accurati e verificabili.

Ubitquity offre una piattaforma come servizio (SaaS) per le società finanziarie, di titoli e di mutui. Attualmente la società sta lavorando con Land Records Bureau in Brasile per immettere informazioni sulle proprietà e registrare documenti attraverso la blockchain.

Assicurazioni

Aziende come AirBnB, Tujia, Wimdu e altri forniscono un modo per le persone a scambiare temporaneamente asset per il valore monetario. Il problema, tuttavia, è che in assenza di un record pubblico è quasi impossibile assicurare gli asset su queste piattaforme.

Insieme alla startup Stratumn, che aiuta gli sviluppatori a creare applicazioni affidabili abilitate dalle funzioni di blockchain, i servizi professionali di Deloitte e il prestatore di servizi di pagamento Lem onway hanno recentemente presentato una soluzione abilitata a blockchain denominata LenderBot.

LenderBot consente alle persone di iscriversi a micro-assicurazioni personalizzate e a blockchain di servire come terza parte nel contratto tra gli individui mentre scambiano elementi di alto valore attraverso la sharing economy.

Sanità

Le istituzioni sanitarie soffrono dell'incapacità di condividere in modo sicuro le informazioni tra le piattaforme. Una migliore collaborazione dei dati tra i fornitori potrebbe comportare una maggiore probabilità di diagnosi accurata, di trattamenti efficaci e l’aumento della capacità dei sistemi sanitari per fornire una cura economica.

L'uso della tecnologia blockchain potrebbe consentire agli ospedali ai pagatori e ad altri soggetti della catena del valore sanitario di condividere l'accesso alle loro reti senza compromettere sicurezza e integrità dei dati.

A tal fine, Gem ha lanciato la Gem Health Network, una rete blockchain per le aziende globali nella sanità. Tierion ha creato una piattaforma per l'archiviazione e la verifica dei dati nel settore sanitario; sia Gem sia Tierion hanno recentemente collaborato con Philips Healthcare nel laboratorio Blockchain Philips.

Supply chain management

Le catene di fornitura sono fondamentalmente una serie di nodi di transazioni che si collegano per spostare i prodotti dal punto A al punto di vendita o alla distribuzione definitiva. Con blockchain, quando i prodotti cambiano le mani le transazioni possono essere documentate in un record permanente decentrato riducendo tempi, costi aggiunti ed errori umani.

Numerose startup di blockchain stanno innovando in questo settore: Provenance sta costruendo un sistema di tracciabilità per materiali e prodotti consentendo alle imprese fornendo ai consumatori sul punto vendita le informazioni raccolte lungo tutta la supply chain.

Cloud storage

Le aziende che offrono l'archiviazione cloud spesso assicurano i dati dei clienti in un server centralizzato con maggiore vulnerabilità alla rete dagli attacchi da parte di hacker. Le soluzioni blockchain cloud storage permettono la decentralizzazione e quindi di essere meno inclini agli attacchi che possono causare danni sistemici e perdita di dati.

Storj sta testando una rete di storage cloud compatibile con blockchain per migliorare la sicurezza e abbassare i costi di transazione per la memorizzazione delle informazioni. Gli utenti possono anche affittare il loro spazio di archiviazione digitale inutilizzato in modo peer-to-peer, creando un nuovo mercato per la capacità di memorizzazione.

Energy management

Come per altre industrie, il registro distribuito potrebbe minimizzare (o eliminare) la necessità di intermediari. Iniziative come Transactive Grid - un'impresa comune tra LO3 Energy e il Consensys di Ethereum a Brooklyn - stanno ripensando al tradizionale processo di scambio di energia.

La tecnologia Transactive Grid utilizza la tecnologia Ethereum blockchain per consentire ai clienti di operare in "sistemi di generazione di energia decentralizzata", consentendo alle persone di generare, acquistare e vendere energia ai propri vicini.

Sport management

L'investimento negli atleti potrebbe ssere decentralizzato democratizzando la capacità dei tifosi di avere una quota finanziaria nel futuro delle star sportive di domani.

Il concetto di utilizzare il blockchain per investire in atleti (e guadagnare i rendimenti) non è stato provato su scala significativa. Eppure almeno un'organizzazione, l'Istituto Jetcoin, ha promosso l'idea dei tifosi che usano la cybercurrency - in questo caso Jetcoins - per investire negli atleti preferiti e ricevere una piccola parte dei futuri profitti. Jetcoin ha sperimentato questo approccio in una partnership con la squadra di calcio Hellas Verona in Italia, tra gli altri.

Loyalty program

Blockchains può aiutare i rivenditori a offrire Gift cards and Loyalty program per rendere i sistemi più economici e sicuri. Con meno intermediari necessari per elaborare il rilascio delle carte e delle transazioni di vendita, il processo di acquisizione e utilizzo di carte da regalo con blocco affidabile è più efficiente e conveniente.

Allo stesso modo, aumentati livelli di prevenzione delle frodi abilitati dalla capacità di verifica unica del blockchain consentono anche di risparmiare i costi e di impedire agli utenti illegittimi di ottenere i conti rubati.

Gyft, una prima piattaforma online per acquistare, inviare e riscattare le carte regalo, ha collaborato con la catena di infrastrutture Blockchain per gestire carte regalo per migliaia di piccole imprese sul blockchain, in un nuovo programma si chiama Gyft Block.

Loyyal sta innovando per rendere gli incentivi più facilmente scambiabili in diversi settori utilizzando il blockchain per supportare e verificarne il valore.

Registri pubblici

La gestione dei servizi pubblici è un'altra area in cui il blockchain può contribuire a ridurre i processi basati su carta e ridurre al minimo le frodi. L'iniziativa Delaware Blockchain, lanciata nel 2016, mira a creare un'adeguata infrastruttura giuridica per le azioni di registro distribuite, aumentare l'efficienza e la velocità dei servizi di incorporazione.

Illinois, Vermont e altri stati da allora hanno annunciato iniziative simili. Anche le startup stanno aiutando nello sforzo: nell'Europa orientale, il gruppo BitFury sta attualmente lavorando con il governo georgiano per assicurare e tenere traccia dei registri governativi.

Tracciamento armi

Il registro distribuito di blockchain offre diverse opportunità riguardo la proprietà e l'utilizzo della pistola. Se le informazioni relative al possesso della pistola sono state registrate e collegate tramite blocco, potrebbe fornire un'infrastruttura connessa per monitorare dove provenivano le armi in caso di uso illegale.

Blocksafe è incentrato sulla creazione di un sistema basato su blocchi per il monitoraggio delle armi.