Blockchain, nozioni di base e regole di funzionamento

In un recente sondaggio fatto da una società di ricerche internazionale con 12.000 interviste in 11 paesi, l'80% del campione non è stato in grado di spiegare come funziona la blockchain. Come dire, che se ancora avete qualche lacuna sulla tecnologia utilizzata per bitcoin et similia siete in buona compagnia.

Cos'è Blockchain

Blockchain è un database distribuito che mantiene una lista di record. Ogni record è chiamato blocco, e ogni blocco contiene la storia di ogni blocco che lo precede. Don e Alex Tapscott autori di Blockchain Revolution la descrivono come "un registro digitale incorruttibile di transazioni economiche che possono essere programmate per registrare non solo transazioni finanziarie, ma virtualmente tutto il valore".

Steve Wilson, senior editor di ZDNet la spiega in altro modo: “Blockchain è un algoritmo e una struttura distribuita di dati per la gestione del contante elettronico senza un amministratore centrale tra persone che non sanno nulla l'una dell'altra”.

Da queste definizioni possiamo intuire che blockchain coinvolge la tecnologia digital ledger e che ciascuna di queste transazioni elettroniche può essere suddivisa in blocchi (con data, data, data e ora e crittografia) e ogni blocco si collega ai blocchi precedenti, rendendo ogni singolo blocco privo di significato da solo.

Come funziona?

Michele D'Aliessi, business development manager dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, afferma che "blockchain è probabilmente la migliore invenzione dal momento. Immaginate di scommettere 50 dollari sul meteo di domani a San Francisco. Oggi abbiamo tre opzioni per gestire questa transazione: Possiamo fidarci a vicenda. Pioggia o sole, il perdente uno darà 50 dollari al vincitore. Se siamo amici, questo potrebbe essere un buon modo per gestirlo. Tuttavia, amici o sconosciuti, uno può facilmente non pagare l'altro

Possiamo trasformare la scommessa in un contratto. Con un contratto entrambe le parti saranno più inclini a pagare, tuttavia, se uno qualsiasi dei due decidesse di non pagare, il vincitore dovrà spendere soldi aggiuntivi per coprire le spese legali e il verdetto potrebbe richiedere molto tempo. Soprattutto per una piccola quantità di denaro contante, questo non sembra il modo ottimale per gestire la transazione. Possiamo coinvolgere un terzo neutrale. Ognuno di noi dà 50 dollari a una terza parte, poi darà l' importo totale al vincitore. Ma questo potrebbe scappare con i nostri soldi. Ci ritroviamo così in una delle prime due opzioni: fiducia o contratto".

E qui entra in ballo blockchain che permette di scrivere alcune righe di codice, un programma in esecuzione al quale entrambi inviamo 50 dollari. Questo programma manterrà i soldi al sicuro e controllerà il meteo di domani automaticamente su diverse fonti di dati. Soleggiato o piovoso trasferirà automaticamente l'intero importo al vincitore. Ogni parte può controllare la logica del contratto, e una volta che è in esecuzione sulla blockchain non può essere cambiata o fermata. Questo sforzo può essere troppo alto per una scommessa di 50 dollari, ma immaginate quando vendete una casa o un'azienda".

Altra convincente spiegazione è quella di Blockgeeeks: immaginate un foglio di calcolo duplicato migliaia di volte su una rete di computer. Immaginate che questa rete sia progettata per aggiornare regolarmente questo foglio di calcolo e che possiate avere una conoscenza di base della blockchain.

Ecco come funzionano oggi i database. Due proprietari non possono fare confusione con lo stesso record in una sola volta. In questo modo le banche mantengono saldi monetari e trasferimenti; bloccano brevemente l' accesso (o riducono il saldo) mentre effettuano un

trasferimento, poi aggiornano l'altro lato, quindi riaprono l'accesso (o aggiornano di nuovo). Con Google Docs (o Google Sheets), entrambe le parti hanno accesso allo stesso documento allo stesso tempo, e l'unica versione di quel documento è sempre visibile ad entrambe. E' come un libro mastro condiviso, ma è un documento condiviso. La parte distribuita entra in gioco quando la condivisione coinvolge un certo numero di persone. Una volta entrati in un documento Google Doc condiviso, è possibile visualizzare tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dove Google Docs differisce, (è possibile modificare e cancellare le voci) blockchain è invece un registro immutabile che si scrive e una volta scritto il contenuto diventa pubblico e permanente.

La sicurezza di blockchain: distribuire

Attacchi, integrazione con i sistemi di rete esistenti, gestione delle chiavi crittografiche, qualità del servizio di rete sono questioni cruciali per la sicurezza della blockchain. In più c’è l’area della security legata al mondo IoT, dove blockchain potrebbe recitare un suo ruolo.

Chris Wiltz di DesignNews ha recentemente scritto un articolo How Blockchain is the Key to a Secure IoT dove racconta dell’intervento di Ben Smeets, Senior Expert in Trusted Computing di Ericsson Research, in occasione dell’Arm TechCon 2017.

La soluzione per Smeets non consiste nell’accumulare livelli extra di autenticazione, ma di distribuirli.

Ed è qui che arriva blockchain. Poiché la tecnologia funziona tramite un registro distribuito e crittografato condiviso tra tutti gli utenti e i dispositivi di una rete, crea una rete di autenticazione verificabile e non facilmente hackerabile. Con blockchain implementato, un dispositivo non può accedere a una rete se non viene verificato attraverso l'intero registro. In questo scenario gli attacchi come diventano significativamente più difficili, se non impossibili, perché un hacker avrebbe bisogno di modificare l'intero registro, e non solo le credenziali di qualsiasi dispositivo".

Jill Richmond del Nasdaq individua tre vantaggi di blockchain sul fronte sicurezza. Bloccare il furto di identità, prevenire la manomissione dei dati e fermare gli attacchi DDoS.

Secondo Richmond, blockchain fornisce non solo la tradizionale protezione degli endpoint, ma un approccio olistico che include la sicurezza dell'identità degli utenti, sicurezza delle transazioni e delle infrastrutture di comunicazione, sicurezza aziendale attraverso trasparenza e auditing e la sicurezza da insider malintenzionati, nodi compromessi o guasti del server. Questi sono tutti indirizzabili con blockchain perché la sicurezza e la privacy sono fondamentali per il protocollo, e non una considerazione accessoria.