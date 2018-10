Blockchain e le tecnologie di distributed ledger si stanno già espandendo al di fuori del settore finanziario e assicurativo dal quale sono emerse. Nuovi e promettenti casi d'uso sono in corso di sperimentazione in una serie di settori coinvolti dalla trasformazione digitale.

In particolare, nel supply chain management, nel retail e consumer, nell’arte e nell’intrattenimento, e nei servizi pubblici.

ABI Research prevede oltre 10,6 miliardi di dollari in ricavi da software e servizi per tutti i mercati combinati, a livello mondiale, entro il 2023.

Come ha dichiarato Michela Menting, Research Director di ABI Research,"Il successo di blockchain nel fintech ha portato a investimenti significativi nel deployment dell'infrastruttura sottostante per lo sviluppo e il test di applicazioni in altri settori. Giganti della tecnologia quali Ibm, Microsoft, Amazon, Sap, Hpe e Oracle stanno spingendo Blockchain-as-a-Service per i first movers. Spesso consentendo l'integrazione con i loro software aziendali e servizi cloud esistenti”.

Numerosi proof-of-concept e pilot di alto profilo con le principali multinazionali stanno spingendo sia l'interesse che l'aumento degli investimenti nella tecnologia.

L’avanzata della tecnologia blockchain

In particolare, i casi d'uso per affrontare i problemi endemici nella catena di approvvigionamento globale si stanno dimostrando particolarmente popolari. La tecnologia blockchain viene sfruttata per risolvere problemi complessi relativi a trasparenza, efficienza e costi.

Progetti pilota di successo gestiti da nomi del calibro di Walmart e Maersk nella tracciatura e monitoraggio di prodotti su scala globale, stanno emergendo in piattaforme commercializzate che saranno pronte per il mercato nei prossimi mesi.

Il successo della transizione di questi casi di test alla commercializzazione in una industria così globale a sua volta porterà a sforzi per distribuire la blockchain. Così come per affrontare barriere e rischi anche in altri settori, specialmente nei comparti adiacenti.

La scena startup sta crescendo in maniera dinamica di fronte a tale sfida. Il peso dell'attività è concentrato in Nord America, Europa e in alcuni Paesi della regione Asia-Pacifico.

Queste rilevazioni provengono da market data set di ABI Research presenti su due report. Questi sono: Blockchain and Distributed Ledger Technologies e Blockchain In the Supply Chain: Reducing Friction for Faster And More Efficient Logistics. I report fanno parte del servizio di ricerca Blockchain and Distributed Technologies di ABI Research, che comprende ricerche, dati ed executive foresight.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di ABI Research, a questo indirizzo.