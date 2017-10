A lezione di blockchain online con un Mooc

Hyperledger, il gruppo di aziende e startup che collabora alla blockchain, con la Fondazione Linux, lancia un Massive open course online (Mooc) per soddisfare la rapida accelerazione della domanda mondiale di conoscenza rispetto alla nuova tecnologia che permette il funzionamento delle cripto valute oltre a essere suscettibile di applicazione in vari campi (i notai ma anche altri settori)

In un annuncio, Brian Behlendorf, direttore esecutivo di Hyperledger ha dichiarato che l'interesse per la blockchain sta esplodendo. Sviluppatori, team di prodotto e manager sono vogliono capire come questa tecnologia può risolvere i problemi del mondo reale.

Questo primo corso di livello introduttivo è realizzato pensando a un ampio sprettro di persone tecniche e non tecniche. L’obiettivo è di alzare la curva di apprendimento per iniziare a valutare la possibilità della tecnologia rispetto alle esigenze aziendali.

Altri corsi su blockchain

Il Mooc sarà ospitato da edX.org, piattaforma di education free realizzata dal Mit e l’università di Harvard nel 2012.

Altri atenei come l’Università di Edinburgo, Mit, Stanford e Princeton dispongono già di un’offerta sulla blockchain.

L'Università di Nicosia a Cipro offre invece online il primo Master sulle digital currency. Si tratta di corsi per un livello di conoscenza superiore.

Al contrario, il Mooc di Hyperledger è per principianti e sviluppatori qualificati.

Le lezioni comprendono progetti, tecnologie e casi di studio nella finanza, banche IoT, supply chain e manufacturing.

Secondo un’indagine la domanda di professionalità nel mmondo delle valute digitali è raddoppiata negli ultimi sei mesi e triplicata dal 2016.

La pre-registrazione è aperta e le lezioni saranno disponibili dal 25 ottobre con l’opzione di aggiungere un certificato che testimonia la frequentazione per 99 dollari.