Blockchain, soluzione ideale per il settore pubblico

Ibm crede molto nella blockchain e spinge il suo utilizzo anche a livello governativo. Che la tecnologia vada molto oltre le criptovalute è cosa ormai scontata e Big Blue considera la blockchain come una forza "trasformativa". man mano che i progetti proliferano. È quanto ha detto Jerry Cuomo di Ibm in un’audizione alla Camera dei rappresentati americana.

Il manager di Ibm ha detto che la società ha svolto più di 400 progetti con la catena del blocco in un certo numero di settori industriali, compresa la supply chain, i servizi finanziari, la sanità e il settore pubblico.

E proprio dal government ci si aspetta maggiori sforzi per l’implementazione della tecnologia. Un esempio suggerito dalla cronaca arriva dalle recenti elezioni in Sierra Leone dove è stato sperimentato l'utilizzo di blockchain per la competizione elettorale. Nel frattempo negli Usa il Congressional Blockchain Caucus, lanciato nel 2016, sta lavorando per raccogliere informazioni sui progetti di blockchain che potrebbero aiutare gli individui a stabilire in modo sicuro la propria identità, abilitare i pagamenti online - come i pagamenti fiscali - e rinnovare le supply chain.

L'Estonia, Dubai e la blockchain

Proprio come avviene in Estonia, il Paese tecnologico per eccellenza, che sta utilizzando la tecnologia per il suo programma e-Estonia, che consente il pagamento delle imposte online, Id digitale, i-voting e le piattaforme di cartelle cliniche elettroniche. Oggi, la maggior parte dei processi burocratici (eccetto matrimonio/divorzio e acquisto di casa) possono essere fatti online il che fa risparmiare all'Estonia circa il 2% del Pil ogni anno. Tutte le banche dati - istruzione, sanità, fiscalità, polizia, ecc. - sono collegate digitalmente alla piattaforma per lo scambio di dati: X-Road.

Il governo di Dubai sta lavorando a un progetto pilota che utilizza blockchain per ridurre i tempi di registrazione dei contratti, mentre sta digitalizzando la situazione sanitaria dei cittadini.

Ibm sta anche lavorando con la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e l'Ufficio di gestione del personale per esplorare come la catena del blocco possa ridurre la complessità.

Per realizzare il suo potenziale, però, blockchain deve essere aperta e basata su tecnologia non proprietaria che incoraggerà l'adozione diffusa nel settore, garantendone compatibilità e interoperabilità.

I vantaggi della tecnologia consistono ne risparmio di tempo perché le transazioni possono essere regolate immediatamente, evitando una riconciliazione completa che spesso richiede giorni o addirittura mesi. I costi sono ridotti perché l'elaborazione business-to-business elimina le spese generali causate dagli "intermediari".

E il rischio è mitigato perché il registro funge da traccia di controllo immutabile, riducendo notevolmente le possibilità di manomissione e collusione.