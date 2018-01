Quando blockchain serve a eliminare gli intermediari

Origin sta creando una serie di protocolli che permettono agli sviluppatori e alle aziende di costruire mercati decentralizzati su blockchain, con particolare attenzione all'economia di condivisione.

L'Origin Protocol è un insieme di protocolli blockchain open-source per acquirenti e venditori di servizi come il car sharing o l'home sharing per operare su una piattaforma web decentralizzata e aperta. Le applicazioni del protocollo memorizzeranno i dati transazionali come prezzi e disponibilità e sfruttando la blockchain di Ethereum e l'Interplanetary file system (Ipfs), la piattaforma Origin creerà e prenoterà servizi e beni in modo decentralizzato, senza intermediari tradizionali.

Recentemente, Origin ha lanciato il suo Origin Protocol Demo Dapp, live sulla rete di test Ethereum. Ha inoltre annunciato che diverse aziende si sono impegnate a sviluppare ulteriori applicazioni sulla piattaforma Origin.

Con blockchain i mercati sono governati da regole

Obiettivo dell’azienda è creare protocolli che consentano ai mercati di essere governati da un insieme di regole al posto dei decisori aziendali eliminando gli intermediari in cerca di affitto e ridistribuendo il valore ai primi partecipanti alla rete. I partner stanno costruendo su Origin perché si rendono conto che possono arrivare sul mercato prima e possiamo condividere gli effetti di rete lavorando insieme.

Uber e Airbnb sono due degli attori più popolari per ride-sharing e la condivisione a domicilio. I consumatori li percepiscono come alternative più rapide, meno costose e migliori ai servizi tradizionali come taxi e hotel, forniti attraverso app sofisticate ma facili da usare.

Ma, mentre il consumatore ha l'impressione di acquistare servizi direttamente da singoli fornitori in reti P2P decentralizzate, Uber e Airbnb sono sistemi centralizzati in cui le transazioni tra singoli consumatori e fornitori vengono instradate attraverso infrastrutture, hub e software che appartengono alle aziende proprietarie della piattaforma.

La centralizzazione rende Uber e Airbnb vulnerabili agli interventi normativi, e c'è la possibilità che entrambi i servizi possano essere chiusi dal governo in qualsiasi momento. In più, visto dal lato dei possessori degli appartamenti o delle auto alcuni servizi di condivisione centralizzati addebitano fino al 30% delle spese per le transazioni di hosting. Origin vuole eliminare questi intermediari con nuovi standard basati sulla tecnologia blockchain.

La piattaforma Origin permette alle persone di operare liberamente in mercati decentralizzati senza dover ricorrere a intermediari alla ricerca di un contratto di locazione. In questo modo vengono eliminate le commissioni di transazione eccessive e redistribuito il valore alla comunità.

Immaginiamo un'ampia raccolta di casi d'uso verticale (ad es. affitti vacanze a breve termine, ingegneria software freelance, tutoraggio per il noleggio) costruiti secondo gli standard di Origin e i dati. Le applicazioni di Origin, spiega l’azienda, saranno in grado di condividere gli utenti, creando un "effetto rete condiviso" che potrebbe andare a vantaggio di tutti i fornitori di applicazioni, così come dei consumatori. Bee Token, SnagRide, Jolyy, Conoscenza, Aworker, BlockFood, Edgecoin e Odem si sono impegnati a costruire sulla piattaforma Origin. Altri partner saranno annunciati nei prossimi mesi.

I primi due progetti riguardano il territorio di Airbnb e Uber. Il team Bee Token, un gruppo di ex dipendenti di Google, Facebook, Uber e Civic, sta costruendo sul web decentralizzato una rete di host e ospiti peer-to-peer senza intermediari, con l'obiettivo dichiarato di "reinventare l'economia della condivisione domestica".

SnagRide è un'applicazione di ride-sharing per le corse da medie a lunghe distanze, che sfrutta l'intelligenza artificiale e le tecnologie smart contract blockchain per gestire in modo intelligente i conducenti e i passeggeri disposti a viaggiare insieme tra le città e condividere il costo del viaggio.