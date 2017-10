Perché con blockchain è più facile investire all’estero

Per la maggior parte delle persone investire in proprietà all’estero è una operazione complicata. Le barriere, tuttavia, hanno molto meno a che fare con il proprio reddito e molto di più con questioni relative alle informazioni come qualità e verificabilità.

Ciò che frena molti non è solo il costo della proprietà, ma anche la spesa per l' assunzione di consulenti locali che supportino l’acquisto.

La blockchain ha il potenziale per abbassare significativamente queste barriere, rendendo l'investimento immobiliare un'opzione praticabile per una fascia più ampia della popolazione.

I vantaggi della blockchain

I libri contabili distribuiti possono fornire una maggiore trasparenza sulla disponibilità, il dettaglio e la supervisione delle proprietà.

La cosiddetta "tokenizzazione" infatti rende gli investimenti immobiliari più liquidi e divisibili tra un maggior numero di persone riducendo notevolmente i costi di transazione. La natura decentralizzata, fluida e incorruttibile della blockchain può presentare una soluzione alle barriere che gli aspiranti investitori immobiliari si trovano ad affrontare.

Allo stato attuale, una delle maggiori sfide è capire se un immobile è adatto all'investimento. Gli investitori possono vedere una proprietà che riscuote il loro interesse ma come possono capire se le prospettive finanziarie, culturali e di sicurezza dell' area circostante si adattano al loro profilo di rischio? E come possono fidarsi che l'informazione sia corretta? Garantire l'accuratezza dei dati e superare le barriere linguistiche rende questo processo estremamente difficile.

Il libro mastro distribuito

Le aziende e i consulenti interessati ad ampliare il pool di clienti possono raccogliere, archiviare e presentare le informazioni critiche agli individui in modo chiaro e trasparente.

“Queste informazioni – spiega Wolfgang Richter, avvocato, economista e consulente di Brickblock - comprendono una descrizione dettagliata delle attività, compresa una valutazione da parte di un esperto esterno, nonché una documentazione che dimostri una struttura di gestione credibile”.

In sostanza, il libro mastro distribuito elimina gran parte della complessità di compilazione, verifica e garanzia dell' integrità dei dati immobiliari. La maggior parte delle strutture fiduciarie e societarie hanno il solo scopo di conservare e conservare le registrazioni.

Garantire che i dati appropriati siano archiviati, conservati e accurati - soprattutto perché i requisiti variano da un paese all' altro - richiede risorse ingenti. Con blockchain tutti i dati relativi all' operazione di investimento e alla valutazione in corso possono essere archiviati in un database decentralizzato dove non possono essere modificati o manipolati.

Monete digitali senza frontiere

La Tokenizzazione consente anche di suddividere gli investimenti immobiliari e di tradurli in gettoni digitali. I gettoni possono essere distribuiti e scambiati tra gli investitori senza che sia necessario trasferirli nella valuta locale.

La possibilità di acquistare e vendere proprietà tramite monete digitali elimina la necessità di conti bancari locali, che spesso richiedono un elevato deposito iniziale da parte di privati stranieri o sono del tutto impossibili da aprire a causa dei requisiti di residenza.

Grazie alla natura delle criptomonete senza confini, le dimensioni della documentazione locale sono notevolmente ridotte, riducendo ulteriormente i costi amministrativi. Inoltre, le operazioni di follow-up per gli investitori possono essere gestite facilmente a causa della natura liquida dei gettoni e della trasparenza offerta dal registro distribuito.

La Tokenizzazione trasforma anche un' attività un po' illiquida in una altamente liquida. Così i le monete digitali possono essere scambiate o liquidate molto più facilmente e rapidamente di una singola proprietà o di azioni in un fondo immobiliare tipico.