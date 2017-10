Tutti i settori in cui blockchain può cambiare il business

Le operazioni bancarie e i pagamenti non sono le uniche industrie che potrebbero essere influenzate dalla tecnologia blockchain.

Lunga infatti è la lista stilata da CbInsights dei settori in cui potrebbe essere utilizzata la tecnologia che sta dietro Bitcoin e le altre monete virtuali.

Blockchain è essenzialmente un registro pubblico globale in grado di registrare automaticamente e verificare un elevato numero di transazioni digitali, indipendentemente dalla posizione.

Secondo CbInsight sono trenta i settori che potrebbero utilizzarla a partire dalle banche che potrebbero servirsi della blockchain per iniettare maggiore precisione e condivisione di informazioni nell'ecosistema dei servizi finanziari.

La banca svizzera Ubs e la britannica Barclays stanno sperimentando blockchain come un modo per accelerare le funzioni di back office. Secondo alcuni esperti l’utilizzo della tecnologia potrebbe tagliare fino a venti miliardi di dollari di costi per gli intermediari.

Le banche sono tra il numero crescente di giganti di servizi finanziari che investono in startup di blockchain come R3 Cev, che lavora con un consorzio membro di oltre ottanta fra banche, regolatori e partner tecnologici per sviluppare Corda, una piattaforma blockchain progettata per essere il "nuovo sistema operativo" per i mercati finanziari.

Pagamenti e trasferimenti di denaro

Il World Economic Forum ha sostenuto che tecnologie dei pagamenti decentralizzati come bitcoin potrebbero trasformare l'architettura aziendale dei trasferimenti di denaro rimasta statica negli ultimi 150 anni.

Blockchain potrebbe essere utilizzato per creare un flusso di pagamento più diretto che collega pagatori e beneficiari - oltre le frontiere o verso la sede - senza intermediari, con tariffe ultra-basse e velocità quasi immediata.

La startup di valuta digitale Coinbase - che ha servito oltre nove milioni di clienti come piattaforma digitale per l'acquisto e la vendita di bitcoin e altre monete - è diventata di recente la prima società di crittografia del Global Unicorn Club.

Abra, un block chain mobile walled è stato recentemente integrato nell'ecosistema dei pagamenti di American Express: grazie a una nuova funzionalità i clienti potranno finanziare i loro portafogli Abra utilizzando una carta American Express.

Cybersecurity

Sebbene il registro del blockchain sia pubblico, le sue comunicazioni di dati vengono inviate e verificate utilizzando tecniche di crittografia avanzate, assicurando che i dati provengano da fonti corrette e che nulla venga intercettato nel tempo. Quindi più la blockchain viene adottata minori sono le probabilità di hacking in quanto le cyberprotezioni della tecnologia sono più robuste dei sistemi legacy. La tecnologia riduce quindi i rischi legati alla sicurezza semplicemente rimuovendo la necessità di intermediari umani.

Altre applicazioni potenziali includono l'utilizzo di blockchain per fornire un'autenticazione di dati massiccia utilizzando il suo Ksi (Keyless signature infrastructure).

Istruzione e università

Per natura le credenziali accademiche devono essere universalmente riconosciute e verificabili. La loro verifica resta però in gran parte un processo manuale. L'implementazione di soluzioni blockchain nell'istruzione potrebbe semplificare le procedure di verifica riducendo le dichiarazioni fraudolenti di crediti educativi non guadagnati.

Sony Global Education, ad esempio, ha sviluppato una nuova piattaforma educativa in collaborazione con Ibm che utilizza blockchain per proteggere e condividere i record degli studenti, mentre Learning Machine ha collaborato con Mit Media Lab per lanciare i Blockcerts toolset, che forniscono un'infrastruttura aperta per le credenziali accademiche sulla blockchain.

Elezioni

Le elezioni richiedono l'autenticazione dell'identità degli elettori, il mantenimento sicuro dei record per tenere traccia dei voti e la fiducia di determinare il vincitore. In futuro, gli strumenti di blockchain potrebbero servire come un'infrastruttura fondamentale per casting, tracking e counting dei voti. Registrando i voti come transazioni attraverso blockchain, i governi e gli elettori avrebbero un verifica contabile, assicurando che nessun voto venga cambiato o rimosso e che non venga aggiunto alcun voto illegittimo. Una start-up per la votazione blockchain, Follow My Vote, ha rilasciato la versione alfa della sua soluzione di voto.

Leasing di automobili e vendite

L'esperienza del leasing, dell'acquisto o della vendita di un veicolo è un processo notoriamente frammentato per i soggetti interessati che la blockchain potrebbe cambiare. Nel 2015, Visa ha realizzato un progetto che ha utilizzato la tecnologia per semplificare il leasing di auto trasformandolo in un processo "click, sign and drive".

Con lo strumento Visa-DocuSign, i potenziali clienti scelgono l'auto che vogliono affittare e la transazione viene inserita nel registro pubblico del blockchain. Poi, dal sedile del conducente, il cliente firma un contratto di locazione e una polizza di assicurazione e il blocco viene aggiornato con quelle informazioni.

Networking e IoT

Ibm e Samsung stanno lavorando su un concetto noto come Adept che utilizza la tecnologia blockchain per formare la spina dorsale di una rete decentrata di dispositivi IoT. Con Adept (Autonomous decentralized peer-to-peer telemetry) blockchain permette la creazione di un registro pubblico per una quantità enorme di dispositivi che non avrebbero più bisogno di un hub centrale per mediare la comunicazione tra loro.

Senza un sistema di controllo centrale per identificarsi i dispositivi sarebbero in grado di comunicare per gestire autonomamente aggiornamenti software, bug o gestione energetica.

Alcune startup stanno cercando di costruire la tecnologia blockchain in una piattaforma IoT. Ad esempio, Filament fornisce una rete decentrata per i sensori IoT per comunicare tra loro. Criptando l’hardware e sfruttando la tecnologia blockchain, Filament consente a qualsiasi dispositivo di collegarsi, interagire e gestire indipendentemente dall’esistenza di un'autorità centrale.

Previsioni

Con un record di transazioni inequivocabilmente sostenuto che supporta l'analisi dei dati, le operazioni di previsione avranno una base più forte con l'utilizzo di algoritmi di apprendimento per realizzare previsioni mirate.

Augur, costruito sulla Blockchain Ethereum, consente agli utenti di prevedere eventi e di essere premiati per forecast azzeccati. Il servizio rimane in beta, ma la società afferma che quando l'intero processo sarà decentralizzato permetterà agli utenti di scommettere sugli sport e altri argomenti quali elezioni e disastri naturali (il secondo tema non pare una grande idea).



Musica/Entertainment/Diritti e proprietà intellettuale

Gli imprenditori dell’entertainment si rivolgono al blockchain per rendere più equilibrata la condivisione dei contenuti per i creatori che utilizzano smart contract dove i ricavi sugli acquisti di opere creative possono essere diffusi automaticamente in base a contratti di licenza predeterminati.

BigchainDB, lavora per fornire un record tracciato e verificabile della proprietà tra gli artisti e il loro lavoro.

Jaak, che fornisce un sistema operativo per i contenuti, sta sviluppando una piattaforma che consente ai proprietari di mezzi di convertire il loro repository di media, metadati e diritti in smart content che possa eseguire automaticamente le transazioni di licenza sul blocco Ethereum.

Ride sharing

Società come Uber e Lyft sono l'opposto del decentramento perché operano come hub e usano algoritmi per controllare le flotte di conducenti. Blockchain potrebbe iniettare nuove opzioni in quella dinamica: con un registro distribuito, i driver potrebbero creare un mercato più orientato al valore degli utenti.

Arcade City funziona allo stesso modo di altre società di ride sharing, ma consente ai piloti di stabilire le loro tariffe (prendendo una percentuale) con blockchain che registra tutte le interazioni.

Ciò consente a Arcade City di rivolgersi a professionisti che preferiscono costruire le loro attività di trasporto più che essere controllati da una sede aziendale: i conducenti di Arcade City sono liberi di impostare le proprie tariffe, costruire una propria base di clienti abituali e offrire servizi aggiuntivi come consegne o assistenza stradale.

Stock trading

Startup incentrate sul blockchain stanno cercando di automatizzare e garantire il processo in modo più efficiente.

Ad esempio, TØ.com, una controllata di Overstock, vuole abilitare le transazioni azionarie online utilizzando blockchain. La piattaforma t zero integra i registri distribuiti in modo crittografato con processi di trading esistenti per ridurre tempi di pagamento e costi e aumentare la trasparenza.