Black Friday, un’occasione di spesa tecnologica

Per il Black Friday sulla Rete si rincorrono sconti e offerte speciali di ogni tipo. Abbiamo selezionato alcune proposte tecnologiche i promozioni e sconti fatte da produttori, sviluppatori e distributori. Le offerte speciali per il Black Friday coinvolgono ogni genere di prodotti: hardware, software, servizi, fino ai corsi di formazione.

Amazon

Naturalmente Amazon spinge forte sul Black Friday. Sono oltre oltre 15.000 le offerte speciali attivate per l’occasione. Il periodo di sconti è iniziato con la settimana del Black Friday, che continua fino al 24 novembre. Le offerte continuano poi per tutto il fine settimana fino a lunedì 27 novembre, conosciuto anche come Cyber Monday. Le offerte riguardano prodotti delle più svariate categorie merceologiche.

Amazon Music Unlimited

Non solo shopping di prodotti, con Amazon. Gli sconti riguardano anche l’ambito dei servizi, in particolare di streaming di musica. L’azienda ha infatti attivato una promozione su Amazon Music Unlimited.

Aruba

Abbiamo visto più di un esempio di offerte speciali riguardanti i servizi. Su questa scia si colloca anche il provider Aruba. Per chi vuole approfittare dell’occasione per mettere su un dominio con un sito.

Bowers & Wilkins

Su alcuni prodotti selezionati Bowers & Wilkins propone fino al 30% di sconto, in occasione del Black Friday. L’azienda consiglia di seguire i suoi canali social, per essere al corrente delle offerte speciali.

HTC

Per beneficiare delle offerte HTC del Black Friday bisogna iscriversi a HTC Club. In questo modo si ha accesso agli sconti, online a partire dal 20 novembre. HTC offre sconti su tutta la gamma di smartphone. Le offerte sono disponibili​ ​per i membri di HTC Club fino alle 23.59 di lunedì 27 novembre e fino a esaurimento scorte.

IK Multimedia

Le offerte speciali del Black Friday non riguardano solo l’hardware e gli accessori. Anche il mondo del software ne è coinvolto. IK Multimedia offre fino al 30/11 prezzi scontati su SampleTank MAX, Syntronik, MODO BASS e molto altro.

Microsoft

In occasione del Black Friday Microsoft ha preparato delle offerte speciali sul nuovo Surface Pro, disponibile a partire da 749 euro tastiera inclusa. Sarà possibile usufruire delle promozioni Microsoft fino al 2 dicembre, salvo esaurimento scorte. Inoltre, il 23 novembre (ultimo giorno) è anche possibile usufruire della rottamazione dell’usato. Le offerte per il Black Friday si estendono anche ad altri prodotti Microsoft.

Nest

Nell’occasione del Black Friday, Nest propone sconti su alcuni prodotti per la smart home e la sicurezza della casa. Ad esempio l’offerta speciale sulla Nest Cam Outdoor prevede un risparmio di 40 euro. Con la Nest Cam Indoor si risparmiano 30 euro.

Nokia Health

Con Nokia Health si unisce l’utile al dilettevole. L’azienda attiva per il Black Friday offerte speciali sui prodotti relativi alla salute e non solo. Anche in questo caso bisogna iscriversi alla newsletter per ricevere le offerte speciali.

Èspero

Non solo prodotti hardware e software: il Black Friday consente di risparmiare anche sugli investimenti in formazione. Èspero ha in serbo sconti per l’occasione su alcuni dei propri corsi di formazione.

NVIDIA

Black Friday anche per i gamer, con NVIDIA. In particolare per i possessori di NVIDIA SHIELD, che hanno la possibilità di accedere a sconti su oltre 30 titoli. L'elenco completo dei giochi in promozione è disponibile a questo indirizzo.

Parrot

Anche in casa Parrot il Black Friday porta sconti e offerte speciali. Dal 24 novembre all’1 dicembre, informa l’azienda, è possibile acquistare i prodotti Parrot con sconti fino al 40%. La promozione è attiva esclusivamente sul sito Parrot.

YI Technology

YI Technology punta sulla YI Ultra Dash Camera. Il prezzo del prodotto è solitamente di 104,99 euro. Per il Black Friday YI Ultra Dash Camera potrà invece essere acquistata su Amazon.it a un prezzo di 69,99 euro, con uno sconto del 33%. L’offerta è valida solo venerdì 24 novembre tra le 6:25 e le 12:25. Però, informa l’azienda, chi non dovesse riuscire ad acquistare l’Ultra Dash Camera durante il Black Friday, avrà una seconda opportunità. La seconda occasione è fissata per domenica 26 novembre, tra le 10:35 e le 22:35.