Amazon ha reso noti anche per quest’anno i dettagli relativi alla giornata di sconti e promozioni denominata Black Friday. Giornata che, a dire la verità, si estende a ricoprire un periodo di tempo sempre più lungo.

Per l’edizione 2018, la settimana del Black Friday comincerà il 19 novembre e continuerà fino a venerdì 23 novembre. Quest’ultimo è il giorno vero e proprio del Black Friday. Proseguirà poi per tutto il week end successivo, fino a lunedì 26, giorno del Cyber Monday.

La consuetudine del Black Friday, nata negli Stati Uniti, cade nella giornata successiva al Giorno del ringraziamento (Thanksgiving Day). Si tratta di un appuntamento che ha assunto importanza nel settore della vendita al dettaglio, in quanto inaugura il periodo degli acquisti natalizi. In questa occasione negozi e catene retail sono soliti applicare sconti e promozioni che attirano il grande pubblico.

Naturalmente l’appuntamento è stato ripreso nel mondo del commercio elettronico. Che ha anzi rilanciato con il Cyber Monday, che fa seguito nel lunedì successivo.

La settimana del Black Friday di Amazon

Amazon.it, da parte sua, darà il via alla sua sesta edizione del Black Friday, com migliaia di offerte e numerose esclusive. Per l’occasione ci sarà anche un pop-up store nel centro di Milano.

Ci saranno anche promozioni Prime Now per i clienti Prime di Amazon.it dell’area metropolitana di Milano e Roma. Le aree dove il servizio Prime Now è al momento disponibile in Italia, per ricevere il prodotto in modo rapido.

Amazon ha offerto anche anticipazioni su alcuni esempi di offerte. Ad esempio, fino al 40% di sconto su fotocamere e obiettivi Canon. Oppure, promozioni da Garmin su smartwatch, bike computer, activity tracker e navigatori. Ancora: -30% su prodotti a marchio Amazon come Amazon Basics, Happy Belly e molti altri. Offerte sui prodotti Kartell, sui Samsung TV UHD Smart Curvi 49"/55”, su Philips Lumea Prestige e tanto altro.

Non ci sono solo offerte fisse per il periodo di promozione. Durante la settimana del Black Friday ci saranno anche Offerte Lampo della durata massima di 6 ore. Così come Offerte del Giorno per prodotti molto popolari, che potranno durare fino a 24 ore.

I clienti Amazon Prime avranno accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima di tutti gli altri utenti. Beneficiando inoltre delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi. I clienti Amazon Prime di Milano e Roma avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday.

Maggiori informazioni sul Black Friday di Amazon (e le offerte quando partiranno) sono disponibili a questo indirizzo.

Qui invece le informazioni e (nel periodo delle promozioni) le offerte per il Cyber Monday.