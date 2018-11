Il Black Friday, la giornata di sconti e offerte nel commercio, sia online che tradizionale, quest’anno cade il 23 novembre. Sono numerose le promozioni di cui gli utenti possono approfittare, anche in ambito digitale e tecnologico.

Oltretutto, nell’e-commerce è diffusa anche l’usanza del Cyber Monday, che cade nel lunedì successivo. E ormai, negli ultimi anni, è sempre più frequente trovare vendor, distributori e retailer che estendono gli sconti per l’intera settimana.

Il Black Friday Amazon

Tra questi c’è naturalmente in prima linea il colosso del commercio elettronico: Amazon. Per l’anno 2018 la settimana del Black Friday di Amazon dura dal 19 novembre fino a venerdì 23 novembre. Proseguirà poi nel weekend e giungerà fino al successivo 26 novembre, giorno del Cyber Monday 2018.

Dal 16 al 26 novembre, oltre alle offerte online, Amazon apre a Milano anche il suo primo showroom temporaneo. Qui sarà possibile toccare con mano numerosi dei prodotti che sono disponibili su Amazon.it.

Naturalmente il periodo così lungo di promozioni non significano necessariamente che tutte le offerte sono sempre disponibili. Vi sono offerte lampo e offerte di un giorno, disponibili per un periodo limitato. E poi, come per tutte le campagne promozionali, può sempre esaurirsi la disponibilità del prodotto.

Le promozioni riguardano anche i prodotti marchiati Amazon, a partire dagli smart speaker della linea Echo. Così come anche promozioni sui servizi digitali, quali Amazon Music Unlimited.

Google per la smart home

Anche Google, sul proprio store, ha attivato promozioni per il Black Friday. L’offerta hardware in Italia del colosso di Internet non è altrettanto ampia quanto quella americana.

Sono in offerta, comunque, smart speaker della gamma Google Home e anche il sistema mesh Google Wifi. Così come anche lo streaming player Chromecast Ultra.

Il Black Friday 2018 di Motorola

Arrivano offerte speciali anche da Motorola, disponibili dal 19 novembre a lunedì 26 novembre. Sullo smartphone Motorola Moto G6 si possono risparmiare 80 euro, con il prezzo speciale di 189 euro invece di 269 euro.

Anche in questo caso le offerte sono disponibili sul sito Amazon.

Black Cashback di Satispay

Il periodo di promozioni coinvolge tutti i settori, anche quello dei pagamenti. Satispay ha ad esempio in serbo il Black Cashback, per lo shopping intelligente il giorno prima. Giovedì 22 novembre partono 24h di rimborsi immediati sull’acquisto fino al 30% e anche oltre, in migliaia di negozi convenzionati.

La società informa inoltre che dalla settimana successiva ci saranno tante altre occasioni di acquisti smart, fino al 25 gennaio 2019. Il martedì nei supermercati aderenti e il venerdì con i Satispay Friday nei negozi di molte città. Alle iniziative di Satispay si aggiungeranno poi quelle promosse dai singoli esercenti in tutta Italia.

Aruba.it, hosting e PEC in sconto

Rimaniamo nell’ambito dei servizi, stavolta relativi al web e a Internet. È Aruba.it a lanciare sconti per il Black Friday e il Cyber Monday 2018.

Tra i servizi in promozione ce ne sono relativi ai domini e all'hosting. Sono disponibili anche sconti sulla Fatturazione Elettronica e sulla casella PEC.

Pagomeno osserva i trend

Nel frattempo, l’Osservatorio di Pagomeno, il servizio comparatore di prezzi e prodotti, annuncia di aver registrato un’impennata. Nelle prime due settimane di novembre c’è stata una crescita del 25% delle visite sulla piattaforma, rispetto allo stesso periodo di ottobre.

Pagomeno ha anche reso nota la classifica dei cinque prodotti più ricercati. Essi sono: Nintendo Switch, Red Dead Redemption 2, Apple iPone X 16 GB, Samsung Galaxy S9 Plus, Apple AirPods.

Pagomeno offre la possibilità di fissare un alert che avvisi quando il prezzo del prodotto desiderato diminuisce. In questo modo è possibile tenere costantemente monitorato il suo andamento e decidere quando acquistare per usufruire del maggior risparmio.

Secondo Pagomeno con l’arrivo del Black Friday si possono fare infatti grandi risparmi. La società propone anche alcuni esempi. Ad oggi, l’iPhone X 64GB si può acquistare con un risparmio del 24% rispetto al prezzo medio. Il Samsung Galaxy S9 Plus con il 43%. I videogiochi presentati durante la Games Week Marvel’s Spider Man e Call Of Duty: Black Ops 4 rispettivamente con il 62% e il 30%. Mentre LG OLED TV C8 da 55’ con il 37%.

Il sito propone una sezione dedicata per tenere d’occhio il Black Friday, a questo indirizzo.