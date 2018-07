Le due aziende ne hanno dato comunicazione ufficiale (qui e qui): Tron ha concluso l’acquisizione di BitTorrent.

Tron è una startup nata per un progetto ambizioso, dedicato alla creazione di una Rete decentralizzata e delle sue infrastrutture.

BitTorrent, dal canto suo, conta più di 100 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Dispone inoltre di una delle applicazioni top-rated su Google Play e di altri prodotti. Tra questi, BitTorrent Play per iOS, uTorrent web e il client desktop per PC e Mac.

BitTorrent, annuncia Justin Sun, fondatore e CEO di Tron, diventerà parte dell'ecosistema Tron. Rendendo quest’ultimo il più grande ecosistema Internet decentralizzato al mondo. Sun sottolinea come l’acquisizione di BitTorrent incarni la strategia di "All-In Decentralization" della sua azienda. Le due aziende condividono la stessa visione per un web decentralizzato. Justin Sun è dell’opinione che BitTorrent conseguirà una nuova vita dall'integrazione nell'ecosistema Tron.

Tron e BitTorrent per l’Internet decentralizzata

BitTorrent è un protocollo di comunicazione per la condivisione file basato su una rete peer-to-peer, creato nel 2001. È stato il primo protocollo Internet decentralizzato con un'applicazione globale su larga scala.

Ancora oggi, BitTorrent mantiene il suo status di protocollo decentralizzato più vasto del mondo. Una volta trasmetteva ben il 40% del traffico Internet giornaliero. Justin Sun definisce BitTorrent come la genesi del movimento di decentralizzazione, i pionieri della tecnologia di decentralizzazione. E come la base di un protocollo Internet aperto, trasparente e condiviso.

Attraverso questa acquisizione, le due aziende combineranno dunque le forze. Il team di Tron US si fonde con il team di BitTorrent. Quest’ultimo porta con sé un talento tecnico di alto livello e una solida esperienza nella tecnologia decentralizzata. Combinare le capacità dei due team, scrive Sun, porterà la tecnologia alla base dell'ecosistema Tron a un livello completamente nuovo.

Il CEO di Tron descrive l’obiettivo ambizioso a cui mira con questa acquisizione. Liberare Internet dalla morsa delle grandi corporation e restituire i diritti sui dati agli individui. Riaccendere la visione degli inizi del 21° secolo di una rete libera, trasparente e decentralizzata per connettere il mondo. Perché Internet appartiene alla gente.