Nemmeno la cara, buona, vecchia birra artigianale resiste all'incedere della nuova era del fai da te tecnologico nella casa smart. Lg Electronics è infatti pronta a far debuttare una macchina per la produzione di birra artigianale basata su capsule. L’azienda presenterà il nuovo Lg HomeBrew, questo il nome del prodotto, al prossimo CES 2019.

L’ultima meraviglia del panorama degli elettrodomestici intelligenti ha iniziato in grande, aggiudicandosi un premio CES Innovation Award 2019.

Il dispositivo, spiega Lg, rende il processo di produzione in casa della birra molto facile, grazie alle capsule monouso. Alle quali abbina un algoritmo di fermentazione ottimizzato e una comoda funzione auto-pulente.

Il sistema esclusivo Lg basato su capsule consente di avviare il processo con la semplicità dell'attivazione one-touch. Una serie di capsule monouso contengono malto, lievito, olio di luppolo e aromi. Grazie a queste, basta la pressione di un pulsante e lasciar fare a Lg HomeBrew.

HomeBrew: birra intelligente senza fatica

L’apparecchio automatizza l'intera procedura: dalla fermentazione, carbonatazione e invecchiamento, fino alla mescita e alla pulizia. Naturalmente c’è anche l’aspetto tecnologico. Un'app disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS consente agli utenti di verificare lo stato di HomeBrew. L’app consente di controllare lo stato del device in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Ma le funzioni intelligenti non si limitano a questo, bensì potenziano il processo stesso di realizzazione della birra.

HomeBrew non offre solamente un modo semplice di produrre birra artigianale, ma pone attenzione anche alla qualità del prodotto.

L’algoritmo ottimizzato controlla infatti in modo intelligente il processo di fermentazione mediante una verifica precisa della temperatura e della pressione.

Il sistema a capsule, oltretutto, elimina anche tutte le noiose attività di pulizia associate ai tradizionali metodi di produzione casalinga. La macchina si pulisce automaticamente utilizzando nient'altro che acqua calda, assicurando che tutto sia igienicamente pronto per il lotto successivo.

HomeBrew consente la produzione in casa di vari tipi popolari di birra. Sono cinque i gusti di birra disponibili: American IPA, American Pale Ale, English Stout, Witbier in stile belga e Czech Pilsner. Il device è in grado di produrre fino a cinque litri di birra in circa due settimane, a seconda della tipologia.

Come dicevamo, HomeBrew verrà lanciato ufficialmente al CES 2019 di Las Vegas. Non si hanno al momento dettagli su prezzi e disponibilità del dispositivo.

