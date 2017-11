Big data e robotica per la nuova fabbrica: un convegno a Milano

Automazione Industriale, in collaborazione con Fanuc, organizza un convegno dal titolo "Big Data e Robotica nella fabbrica digitale connessa".

L'evento, in programma il prossimo 30 novembre 2017, dalle 9:30 alle 13:00, nella Sala del Consiglio del Politecnico di Milano (Campus Bovisa), promuove un ulteriore confronto tra il mondo dell'industria e quello accademico su alcuni dei focus chiave dell'Industria 4.0, l'interconnessione, la robotica, la condivisione dei dati in particolare per applicazioni di manutenzione predittiva.

Organizzato nella cornice dell'Automation Contest 2017, l'evento ospiterà alcuni degli studenti che hanno partecipato al concorso per le migliori tesi di laurea sui temi di Industria 4.0. Gli altri interventi della mattinata saranno affidati ad alcuni docenti del Politecnico di Milano ed esponenti dell'Engineering Team di Fanuc Italia.

La partecipazione all’evento dà diritto al riconoscimento di 3 CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri, autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi al convegno cliccare QUI.

AGENDA

9.30 – 10.00 Welcome e registrazione

10.00 – 10.30 Sul senso dei Big Data

Matteo Matteucci, Politecnico di Milano

10.30 – 11.00 La Robotica nel contesto di Industria 4.0

Paolo Rocco, Politecnico di Milano

11.00 – 11.40 Dal dato al processo: applicazioni di manutenzione predittiva

Marco Bianchi, Application Manager Fanuc Italia

11:40 -12.10 Dal processo al dato: le informazioni necessarie per la fabbrica 4.0

Carlo Ferrari, Application Engineer Fanuc Italia

12.10 – 12.30 Progetti di innovazione dall’università: la parola agli studenti

Pierantonio Palerma, direttore editoriale Automazione Industriale

12.30 – 13.00 Q&A - Light Lunch