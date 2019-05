Beoplay H9, le cuffie che si gestiscono con Google Assistant

Bang & Olufsen dà notizia della disponibilità delle nuove cuffie over-ear Beoplay H9. Realizzate con materiali leggeri e di elevata qualità, le nuove cuffie offrono, per usare le parole di B&O, prestazioni acustiche autentiche e finemente sintonizzate, basate sulla tradizione ingegneristica del suono di Bang & Olufsen. A ciò si aggiunge l'avanzata tecnologia Active Noise Cancellation, che permette un’immersione totale nella propria musica o di godersi un momento di silenzio.

A caratterizzare le nuove Beoplay H9 troviamo il supporto di Google Assistant. Questo consente di restare connessi, ricevere informazioni e gestire la propria giornata semplicemente tenendo premuto il tasto vocale dedicato e senza dover utilizzare il proprio smartphone. Non manca comunque la possibilità di attivare anche l’assistente vocale di default sul telefono, come ad esempio Siri su Apple. Anche per questo esiste un tasto vocale dedicato.

In Beoplay H9 Bang & Olufsen ha lavorato di fino anche sul versante della comodità e facilità d’uso. Infatti, l’interfaccia touch presente sul padiglione destro presenta nuovi dettagli che rendono l’utilizzo delle cuffie ancora più intuitivo. Grazie all'intuitivo ToneTouch è possibile regolare la tonalità e il suono e scegliere tra una varietà di profili audio specifici per Beoplay H9, da abbinare a diversi tipi di attività (dall’allenamento, al lavoro, all’ascolto di podcast).

Il comfort è stato migliorato rispetto al modello precedente con l’aggiunta di cuscinetti auricolari perfezionati e un incremento dell’imbottitura sull’archetto.

Notevole l’aumento dell’autonomia. L’integrazione di una batteria più grande rispetto al modello precedente, assicura B&O, permette di raggiungere 25 ore di riproduzione musicale con Bluetooth e ANC accesi. L’incremento è di 7 ore.

Beoplay H9 è disponibile (online, presso i negozi Bang & Olufsen e i rivenditori selezionati) nei colori Matte Black e Argilla Bright. Il prezzo di listino è di 500 euro.