Beesy, la fintech al servizio di microimprese e professionisti

FinLeap e Fabrick hanno unito le forze per costituire Beesy e portare sul mercato un'offerta di consulenza multibanca, contabile e fiscale digitale all-in-one per microimprese e liberi professionisti

Beesy, infatti, è una soluzione digitale di gestione finanziaria pensata per le microimprese e i liberi professionisti, target fino ad ora raramente supportato digitalmente e troppo spesso obbligato a ricorrere a processi cartacei per la gestione della contabilità e senza alcuna integrazione tra banche e consulenti fiscali.

Fabrick crea e mette a disposizione di operatori bancari e finanziari, aziende e aziende Fintech un ecosistema di competenze, tecnologie e servizi. Motore di Fabrick sono due elementi: Fabrick Platform, piattaforma di Open Banking sviluppata sulla base del know-how e dell'innovazione del Gruppo Sella, e l'ecosistema che mira ad aggregare tutti gli attori coinvolti.

Beesy unirà la soluzione banking, basata sulla piattaforma di Infinitec Solutions, una delle società di FinLeap, completamente integrata sulla piattaforma API di Fabrick, con un servizio di consulenza contabile e fiscale.

In particolare, Beesy sarà un portale dove imprenditori e liberi professionisti potranno accedere alle migliori soluzioni digitali per la gestione delle finanze, con servizi bancari multipli, strumenti contabili, pagamenti, analisi, ma anche consulenza fiscale grazie a una rete di consulenti che interagiscono direttamente con i clienti tramite la piattaforma.

Beneficiando dell'integrazione con Fabrick, Beesy sarà anche in grado di collaborare con diverse banche, a partire da Banca Sella, arricchendo così l'offerta bancaria di un segmento così strategico in Italia.

Fabrick partecipa al round di finanziamento di 2,1 milioni di euro di Beesy come lead investor, dando ulteriore sostanza alla propria strategia e dimostrando il valore e le potenzialità del modello. Fabrick vuole rappresentare infatti l'evoluzione dell'open banking in cui banche, fintech e altri fornitori di soluzioni nel sistema finanziario si incontrano per collaborare e sviluppare nuovi servizi e modelli di business.

FinLeap, con sede a Berlino, è un costruttore di società Fintech fondato nel 2014 da HitFox Group e Ramin Niroumand, FinLeap, che ha già sviluppato 15 venture con la sua infrastruttura tecnologica e sono state lanciate sul mercato. Questi includono aziende B2B come la banca solarisBank, il fornitore di servizi di cambio FinReach e il broker assicurativo digitale Clark.

Banca Sella già attiva sull’ecosistema Fabrick, espone infatti molte funzionalità sulla piattaforma e consente ai partner di lanciare rapidamente servizi extra e nuove offerte commerciali personalizzate con Beesy.

Nell'ottobre 2017, l’operatore fintech FinLeap, con sede a Berlino, ha inaugurato la sua spinta all'internazionalizzazione con un ufficio a Milano. Con questa apertura, FinLeap mira a creare un hub tecnologico per sviluppare soluzioni digitali e supportare iniziative selezionate nel mercato italiano.