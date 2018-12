Beddit Sleep Monitor è il dispositivo smart ideato da Beddit, azienda finlandese acquisita circa un anno e mezzo fa da Apple. Ora sull’Apple Store americano è disponibile la nuova versione del monitor del sonno Beddit, il modello 3.5.

Al momento in cui scriviamo, in Italia il nuovo prodotto non risulta disponibile. È invece già acquistabile negli Stati Uniti, come anche in Gran Bretagna.

Sull’Apple Store statunitense il device è in vendita a poco meno di 150 dollari. Il prodotto tra l’altro richiede la sua app dedicata, che è disponibile solo in inglese.

Beddit ti dice come dormi

Il nome del prodotto è sufficientenete esplicito. Beddit Sleep Monitor controlla automaticamente il sonno. Il device funziona in abbinamento con l'app Beddit per iPhone e aiuta a misurare, gestire e migliorare la qualità del sonno.

Dal punto di vista hardware, non c’è nulla da indossare. Il sensore è costituito da una striscia estremamente sottile, piatta e morbida: occupa soli due mm di spessore. La si posiziona nel letto, sotto il lenzuolo, e non ci si accorge che è lì.

Il monitoraggio automatico offre rilevazioni di: tempi del sonno, battito cardiaco, respirazione, il russare e temperatura e umidità della camera da letto. È anche possibile impostare l'ora per andare a dormire e gli obiettivi del periodo di sonno. Configurati questi obiettivi, Beddit motiva l’utente a raggiungerli mediante notifiche, consigli e promemoria. Inoltre, offre rapporti settimanali su quanto registrato.

I dati relativi all'analisi del sonno e alla frequenza cardiaca vengono memorizzati anche nell'app Salute dell’iPhone. Quindi si integrano con la visione complessiva della salute e del benessere offerta dall’ecosistema iOS.

Beddit Sleep Monitor richiede iOS 12 o versioni successive e dispone anche dell’app per Apple Watch. Una serie di funzioni è dunque disponibile anche al polso.

Non è noto al momento quando la nuova versione del monitor del sonno Beddit sarà disponibile anche in Italia.