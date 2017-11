Le banche devono modernizzare il mainframe

GFT e Anubex, società belga specializzata nella migrazione e modernizzazione del parco applicativo, hanno siglato un accordo per collaborare su progetti nel settore finanziario per modernizzare il downsizing del mainframe con conversione automatica e testing.

Anubex contribuirà con la sua esperienza e metodologia nei processi automatici di conversione codice e dati. Oltre alle skill di project management end-to-end, GFT contribuirà con servizi di integrazione e con la conoscenza in ambito infrastrutturale, sicurezza, print management, installazione di prodotti di terze parti, ottimizzazione, fase di testing e produzione.

I processi di downsizing del mainframe possono generare risparmi considerevoli nell’infrastruttura e nelle operation. Lo sviluppo tecnologico permette di migliorare l’esperienza dei clienti finali offrendo loro una serie di funzioni che non potrebbero permettersi sui sistemi mainframe attuali.

I progetti di downsizing, pertanto, implicano la riduzione dei costi del mainframe migrando verso piattaforme più economiche senza alcuna perdita in termini di performance.

L'esperienza di GFT in questa tipologia di progetti ha dimostrato che migrare mainframe costosi a piattaforme più economiche può ridurre i costi operativi dal 50% all’80% in aree differenti come i costi di licensing e manutenzione.

Il processo di migrazione al nuovo sistema include anche la conversione di qualsiasi dato archiviato su file o database obsoleti a database relazionali, rendendo quindi il recupero dei dati e le attività di integrazione molto più semplici.