Banche pronte ad aprire le porte all’intelligenza artificiale

Vmware ha presentato i risultati di una recente ricerca su come la tecnologia stia plasmando il futuro delle banche.

L'indagine ha rivelato che le banche stanno mettendo le basi per la digitalizzazione delle attività e l’utilizzo di alcune tecnologie emergenti, dall’IoT alle autenticazioni biometriche alla blockchain, per innovare nei prossimi cinque anni.

I risultati dell'indagine hanno evidenziato che la tecnologia guiderà la trasformazione delle banche. La questione per le istituzioni finanziarie non è più se investire nella tecnologia, ma quanto velocemente investire.

L'indagine è stata commissionata da VMware e condotta da SourceMedia Research nel giugno 2017. L'indagine online ha fornito risposte da parte di 166 intervistati con procedure opt-in fra gli iscritti alla rivista americana Banker per comprendere le loro prospettive attuali e future per l'attività e la tecnologia e le tecnologie emergenti nel settore bancario. Il campione di indagine è costituito da professionisti del settore bancario presso banche con almeno 15 miliardi di dollari di asset.

E le banche stanno già mettendo le basi per la loro trasformazione digitale.

Più del 50% degli intervistati si aspetta che il proprio Istituto implementi varie tecnologie emergenti nei prossimi cinque anni: applicazioni mobili, API/open banking, intelligenza artificiale, realtà aumentata, autenticazioni biometriche e blockchain.

Il 78% degli intervistati afferma che l'intelligenza artificiale voice-based banking ha il potenziale per trasformare la banca retail.

Il 67% attualmente sta implementando la tecnologia blockchain.

L'integrazione di nuove tecnologie nelle piattaforme esistenti e l'aggiornamento dei sistemi legacy sono le principali sfide di implementazione delle banche: il 46% degli intervistati sostiene che le infrastrutture legacy hanno un certo impatto sulla capacità delle loro istituzioni di lanciare nuovi prodotti.

Fra gli intervistati che dichiarano che l'infrastruttura legacy ha un grande impatto sulla propria capacità di lanciare nuovi prodotti, circa la metà afferma che le proprie banche sono attualmente impegnate nella modernizzazione del data center (52%) e nei progetti di cloud computing (48%) per affrontare il problema.

L’81 per cento degli intervistati da banche con 100 miliardi di dollari di asset o più e il 68 per cento degli intervistati da banche con asset fra i 15 e i 100 miliardi di dollari di asset attualmente sta implementando tecnologie di cloud.

Tra le banche che attualmente stanno prendendo in considerazione, testando o implementando aggiornamenti di sicurezza, programmi di modernizzazione dei data center, implementazioni di cloud computing e innovazioni fintech, almeno il 73 per cento prevede che le iniziative abbiano un impatto moderato o alto nei prossimi 12 mesi.

L'82 per cento prevede che le iniziative abbiano un impatto medio-alto in cinque anni.

VMware propone blockchain



VMware ha realizzato una propria proposta per la tecnologia blockchain, una distributed ledger che memorizza in modo crittografato blocchi di dati per fornire piattaforme blockchain sicure, affidabili e scalabili per una vasta gamma di clienti nei servizi finanziari.

Le banche, ad esempio, stanno implementando le blockchain per semplificare l'elaborazione back-end e ridurre drasticamente i costi. Nelle banche tradizionali esistono autorità centrali che verificano l'autenticità delle transazioni e ne mantengono le registrazioni.

Questo non solo consolida il potere in quelle autorità, ma lascia queste transazioni a rischio di essere compromesse. Con la tecnologia blockchain, le transazioni vengono registrate in un registro digitale distribuito e verificate da più parti decentrate. Queste parti dispongono di copie del registro, rendendo i dati bloccati protetti.