Archiware, società tedesca specializzata nella produzione di software per la gestione, il backup, l’archiviazione e la sincronizzazione dei dati, ha rilasciato la versione 2.0 di Archiware Pure Vmware Backup.

Archiware Pure è una soluzione di backup per VMware offerta con licenza software free e unlimited.

È disponibile anche il servizio di supporto professionale per il software, offerto a un prezzo di lancio di 99 euro per 12 mesi: questa offerta per il Support Package scade il 31 dicembre 2019, dopodiché entrerà in vigore il prezzo regolare del supporto, di 199 euro per 12 mesi.

Archiware Pure offre una notevole flessibilità, grazie ai diversi sistemi supportati: a partire dalla versione 2.0, informa l’azienda sviluppatrice del software, è certificato per essere eseguito sui dispositivi dai principali produttori Nas: Synology, Qnap e Netgear. Pure è infatti disponibile sugli app store dei rispettivi produttori, da dove è possibile eseguire il download diretto e la successiva, semplice installazione.

In più, sul sito web dell’azienda Archiware Pure è scaricabile anche come applicazione Linux e appliance virtuale per Vmware.

L’azienda sviluppatrice pone l’accento su tre fattori su cui si è focalizzata nella progettazione di Pure: innovazione, affidabilità e facilità d'uso.

Archiware Pure può essere installato in pochi minuti e il monitoraggio avviene nell'interfaccia di amministrazione basata su browser, che non richiede una conoscenza tecnica approfondita. Queste caratteristiche rendono questa soluzione di backup di Vmware gestibile anche da parte delle imprese più piccole.

Archiware Pure si basa sulla tecnologia CBT (Changed Block Tracking) ed esegue il backup solo dei dati effettivamente modificati all'interno della virtual machine, ottimizzando la velocità di backup e riducendo al minimo il trasferimento dei dati, e quindi l’utilizzo delle risorse It.

Come afferma Josef Doods, CEO di Archiware, con Pure la software house tedesca intende rendere i backup di Vmware affidabili, semplici e alla portata di tutti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Archiware, a questo link.