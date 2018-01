La web agency Babotel accetta pagamenti in Bitcoin

Babotel, società di consulenza specializzata in digital strategy creata da Danilo Gasparrini festeggia i suoi dieci anni di attività con una sfida nel metodo dei pagamenti: da gennaio, infatti, la web agency accetta pagamenti e transazioni in Bitcoin.

Babotel è una web agency creata a Milano nel 2008 da Danilo Gasparrini e specializzata in digital strategy, consulenza di web marketing, inbound marketing, app, e-commerce e startup.

Come ha detto il founder della web agency milanese in una nota, “Siamo tra i primi a esserci aperti ai pagamenti con la moneta digitale perché l’innovazione fa parte del nostro dna e siamo sempre pronti ad accettare le nuove sfide proposte dal mondo digital: del resto il nostro motto è We make digital innovation simple”.

La web agency, che per definizione intercetta i nuovi trend e le opportunità di crescita da condividere con i clienti, rileva come il 2017 abbia confermato l’importanza delle criptovalute: dal Giappone che accetta i Bitcoin come metodo legale di pagamento fino alla crescita dell’Ethereum di circa il 2300%, le valute digitali si candidano a pieno diritto a essere il nuovo banco di prova nel mondo del new business.

