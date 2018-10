Il business digitale sta maturando, dalla fase sperimentale all'applicazione su vasta scala. I CIO devono evolvere nel loro modo di pensare, per essere in sintonia con questa nuova era del business digitale.

L’annuale sondaggio mondiale dei CIO, condotto da Gartner, ha dimostrato che il ruolo del CIO rimarrà critico nei processi di trasformazione.

Il sondaggio 2019 Gartner CIO Agenda ha raccolto dati da oltre 3.000 CIO intervistati in 89 Paesi e in tutti i principali settori. Questi rappresentano circa 15 trilioni di dollari di ricavi/budget del settore pubblico, e 284 miliardi di dollari di spesa IT.

I risultati dell'indagine mostrano che quest'anno il business digitale ha raggiunto un punto critico. Il 49% dei CIO riferisce che le loro organizzazioni hanno già cambiato i loro modelli di business o sono in procinto di cambiarli.

“Ciò che vediamo qui è una pietra miliare nella transizione verso la terza era dell'IT, l'era digitale.” Lo ha affermato Andy Rowsell-Jones, vice president e distinguished analyst di Gartner. "Inizialmente, i CIO stavano facendo il salto da IT-as-a-craft a IT-as-an-industrial-concern. Oggi, 20 anni dopo aver lanciato il primo sondaggio CIO Agenda, le iniziative digitali, insieme alla crescita, sono le principali priorità per i CIO nel 2019. Il digitale è diventato mainstream.”

L'indagine ha rilevato che il 33% degli intervistati in tutto il mondo ha sviluppato le iniziative digitali per scalare, dal 17% nell'anno precedente. La principale spinta è il tentativo di aumentare il consumer engagement attraverso i canali digitali.

La trasformazione verso il business digitale è supportata da una crescita costante del budget IT. A livello globale, i CIO prevedono che i loro budget IT cresceranno del 2,9% nel 2019. Questo è solo leggermente inferiore al tasso di crescita medio del 2018, del 3%.

Uno sguardo alle differenze regionali mostra che le regioni si stanno avvicinando tra loro. Leader nella crescita del budget è ancora una volta l’Asia-Pacifico, con una crescita prevista del 3,5%. L'EMEA (3,3%) e il Nord America (2,4%) proiettano entrambi un aumento. Invece, l'America Latina è in ritardo, con una crescita prevista del 2% nel 2019, in calo dal 2,8% di quest'anno.

Le tecnologie emergenti spingono le iniziative IT

Tecnologie emergenti dirompenti giocheranno un ruolo importante nel rimodellare i modelli di business, mentre cambiano l’economia di tutte le organizzazioni. Gartner ha chiesto ai CIO e ai responsabili IT quali tecnologie si aspettano che saranno più dirompenti. L'intelligenza artificiale è stata di gran lunga la tecnologia più citata. Prende il posto di “dati e analytics” (che è ora in seconda posizione) quale principale tecnologia “game-changer”.

Per quanto riguarda l'implementazione, il 37% ha risposto di aver già implementato la tecnologia di intelligenza artificiale. Oppure che l'implementazione era prevista nella pianificazione a breve termine. Di fatto, l'intelligenza artificiale arriva al secondo posto dietro la sicurezza informatica (88%).

La forte attenzione alla sicurezza informatica mostra la necessità di creare una base sicura per il business digitale. Una base sicura che protegga l’organizzazione e i clienti. Il sondaggio indica che nella maggior parte delle organizzazioni il CIO detiene ancora la responsabilità della cybersecurity. Tuttavia, l'organizzazione IT da sola non può più garantire la sicurezza informatica.

L'aumento degli attacchi di social engineering, come il phishing, richiede un cambiamento comportamentale più ampio, da parte di tutti i dipendenti. Nel 24% delle organizzazioni digitally top-performing, sono i consigli di amministrazione i responsabili della cybersecurity piuttosto del solo CIO. Tuttavia, per migliorare la sicurezza contro le minacce informatiche, in tutte le organizzazioni i CIO stanno combinando misure per rafforzare le risorse di elaborazione delle informazioni con sforzi per influenzare le persone che usano la tecnologia.

Maggiori informazioni sul report “2019 CIO Agenda: Securing a New Foundation for Digital Business” di Gartner sono disponibili a questo indirizzo.