Un sondaggio Gartner rileva che l'85% delle organizzazioni è favorevole a un modello di application delivery incentrato sul prodotto. Infatti, l’ottantacinque per cento delle organizzazioni ha già adottato un modello di application delivery di questo tipo, o prevede di adottarlo.

Nel complesso, gli intervistati hanno risposto di usare il modello prodotto-centrico per il 40% della propria attività nel 2018. Una piena adozione, sottolinea la società di analisi e ricerca, è abbastanza rara. Gartner prevede comunque che tale cifra raggiungerà l'80% entro il 2022.

L'aumento dell’adozione del modello applicativo prodotto-centrico va di pari passo con quella di metodologie di sviluppo agili e DevOps. Inoltre, proseguono gli analisti Gartner, un numero crescente di applicazioni sviluppate dai team IT viene utilizzato da parti esterne, quali clienti o partner. E pertanto richiede la maggiore focalizzazione sul cliente che caratterizza il modello di application delivery incentrato sul prodotto.

Application delivery incentrata sul prodotto o sul progetto

Il sondaggio ha rilevato che oltre la metà (54%) degli intervistati prevede di adottare pienamente il modello applicativo prodotto-centrico nel tempo. Circa un terzo (32%) degli intervistati prevede invece un’adozione parziale.

È improbabile che gestire tutto come un prodotto sia giustificabile. Alcune attività IT, come l'implementazione iniziale di un pacchetto software di grandi dimensioni, potrebbero infatti essere gestite meglio come progetti.

I business leader sono generalmente insoddisfatti della velocità con cui ottengono miglioramenti applicativi e del loro funzionamento. Il punto è che nessuna organizzazione IT ottiene finanziamenti sufficienti per fare tutto ciò che gli altri vogliono e quando lo desiderano. E gli approcci incentrati sui prodotti consentono una delivery più rapida delle funzionalità richieste più importanti.

Inoltre, questi approcci costringono l'azienda a fissare priorità nel lavoro. Nonché a ridefinirle in base al modo in cui i requisiti vengono meglio compresi o il mercato cambia.

Speed to Market e digital business

Il 32% degli intervistati ha identificato la necessità di una application delivery più rapida come principale fattore di adozione di un approccio incentrato sul prodotto. La velocità di commercializzazione (speed to market) era la principale spinta al loro processo di trasformazione.

Il business digitale è arrivato al secondo posto (31% degli intervistati). Quando le organizzazioni avviano un percorso di trasformazione digitale, spesso scoprono che i metodi a progetto tradizionali non sono adatti alle incertezze di un modello di business trasformativo. Scoprono la necessità di adottare metodi agili e di trattare i risultati come prodotti, poiché saranno utilizzati da clienti esterni.

Tuttavia, il passaggio da un approccio applicativo progetto-centrico a uno prodotto-centrico non è privo di sfide. Preoccupazioni per il finanziamento basato sui progetti e lo scontro culturale tra "business" e "IT" sono state le principali sfide per il 55% degli intervistati.

Il product manager diventa protagonista

Il 46% degli intervistati del sondaggio Gartner ha dichiarato che la propria organizzazione ha già nominato un product manager. Mentre il 15% aveva intenzione di introdurre questo ruolo entro la fine del 2018. Il 10%, invece, non ha intenzione di introdurre questo ruolo.

Secondo la maggioranza degli intervistati, i product manager riportano, o riporteranno, all'IT o al project management. Allo stesso tempo, gli intervistati hanno affermato di aspettarsi che il ruolo di application leader cambi. Per il 43% degli intervistati, il ruolo risiederà nell'IT. Per il 32%, invece, migrerà in team aziendali in cui l’application leader guiderà una linea di prodotti o sarà product manager.

Gartner si aspetta che, man mano che le aziende acquisiranno maggiore esperienza con i modelli prodotto-centrici, la leadership tecnica e di prodotto si separeranno dal management amministrativo.

Ciò avrà un impatto sugli application leader, che dovranno scegliere tra la gestione del prodotto, la gestione dell’engineering team e la gestione del personale amministrativo.

