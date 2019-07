Aws Direct Connect, il servizio cloud che permette di semplificare la creazione di connessioni di rete dedicate dalle imprese ad Amazon Web Services, è ora presente a Milano presso Cdlan in Via Caldera 2.

Si tratta della prima sede di Aws Direct Connect in Italia. I clienti che risiedono a Milano possono dunque ora stabilire una connessione di rete dedicata tra la propria sede e Aws . È possibile trovare tale sede nella Console di gestione.

Grazie all'accesso globale per Aws Direct Connect, queste sedi possono raggiungere le risorse Aws in qualsiasi regione utilizzando interfacce virtuali pubbliche e gateway Direct Connect. Quando si effettua la connessione a una regione Aws , i dati non attraverseranno più la regione di partenza a meno che non faccia parte del percorso più breve.

Come con qualsiasi sede Aws Direct Connect, informa Amazon Web Services, queste sedi sono conformi al modello di resilienza standard che include due dispositivi rivolti al cliente per sede, che consentono ai clienti di stabilire connettività fisica resiliente e ridondante localmente alla rete backbone di Amazon.

A questo link è possibile consultare le best practice sulla resilienza per pianificare correttamente la connettività.

Aws Direct Connect consente inoltre di stabilire una connettività privata tra Aws e un data center, un ufficio o un ambiente condiviso. In molti casi, questa caratteristica può contribuire a ridurre i costi di rete, aumentare il throughput della larghezza di banda e fornire un'esperienza di rete più uniforme rispetto alle connessioni basate su Internet.

Tutte le sedi Aws Direct Connect danno accesso a tutte le regioni Aws globali (a eccezione della Cina), come mostrato nella tabella delle regioni, consultabile a questo link.

I clienti possono ottenere connessioni dedicate da 1 GN/s o 10 GB/s o decidere di lavorare con un partner di connessioni con velocità inferiori a 1 GB/s.

Su questa pagina del sito web di Aws Direct Connect è possibile conoscere i dettagli sulle sedi, mentre a questa pagina sono disponibili le informazioni sui prezzi.