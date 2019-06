In occasione dell’evento AWS re:Inforce di Boston, dedicato alla sicurezza, Amazon Web Services ha annunciato la disponibilità generale di AWS Control Tower, un servizio che semplifica la configurazione e la gestione continuativa di ambienti AWS multi-account sicuri, conformi e ben progettati.

AWS Control Tower offre un ambiente automatizzato, pre-configurato e costruito in base alle migliori best practice di AWS, oltre a regole chiaramente definite per la sicurezza, le operazioni e la conformità, che forniscono una governance continuativa.

Le aziende possono utilizzare AWS Control Tower per implementare il loro nuovo ambiente multi-account con pochi clic nella AWS Management Console. Non ci sono costi aggiuntivi per utilizzare la AWS Control Tower, e i clienti pagano solo per i servizi AWS abilitati.

AWS Control Tower, sottolinea Amazon Web Services, incorpora il know-how che AWS Professional Service ha acquisito nel corso di migliaia di incarichi da parte dei clienti, nonché proveniente dalle fonti di documentazione e training.

AWS Control Tower si basa su diversi servizi AWS, tra cui AWS Organizations, AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Config, AWS CloudTrail e AWS Service Catalog. Il cliente, attraverso il nuovo servizio, può ricevere un'esperienza unificata basata su una serie di flussi di lavoro, dashboard e passaggi di configurazione.

Il servizio automatizza una landing zone per impostare un ambiente di base che include una serie di componenti. Innanzitutto, un ambiente multi-account che utilizza AWS Organizations.

Poi la gestione dell'identità tramite AWS Single Sign-On (SSO) e l’accesso federato agli account tramite AWS SSO. Inoltre, centralizza il logging da AWS CloudTrail e AWS Config archiviati in Amazon S3 e include security audit cross-account con AWS IAM e AWS SSO.

AWS Control Tower è immediatamente disponibile e i clienti possono iniziare a utilizzarlo nelle seguenti Region: US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon) ed Europa (Irlanda), con altre che seguiranno.

California State University, Deutsche Börse Group, Edmunds, Slalom Consulting, Sony Interactive, T-Mobile, Uber, VSP e XebiaLabs sono alcuni dei clienti e partner che utilizzano AWS Control Tower.

Maggiori informazioni su AWS Control Tower sono disponibili sul sito Amazon Web Services, a questo link.