Aviva porta i servizi digitali ai clienti

Aviva Italia, filiale italiana della compagnia assicurativa Aviva Group, ha implementato Red Hat JBoss Fuse e Red Hat JBoss Data Virtualization come base del portale dedicato ai clienti, MyAviva, ottenendo così una panoramica completa e coerente di ogni cliente, oltre alla capacità di erogare servizi digitali innovativi.

Aviva Italia usa tecnologie Red Hat per raccogliere e integrare grandi quantità di dati da database e applicazioni differenti, con l’obiettivo di fornire ai clienti maggiore visibilità sulle loro polizze, migliorando di fatto la customer experience attraverso l’uso dei canali digitali.

Aviva Italia ha affrontato al sfida della trasformazione sviluppando una strategia digitale pensata per raggiungere nuovi clienti, migliorare la sicurezza dei dati, e consentire ai clienti esistenti di sfruttare al meglio i vantaggi del mondo digitale, come ad esempio la possibilità di accedere ai servizi in mobilità.

Aviva Italia ha deciso di rinnovare la propria infrastruttura IT, andando a creare un ambiente integrato fatto di servizi digitali. Asse portante di questo approccio è stato mettere il cliente al centro di ogni processo.

«Abbiamo adottato e combinato tra loro tecnologie Red Hat in modo esteso, con risultati davvero eccellenti - ha detto Antonio Perrotti, CIO di Aviva Italia -. Con Red Hat JBoss Middleware abbiamo potuto registrare un incremento dell’efficienza nell’erogazione di servizi ai clienti. L’approccio agile con cui è stato costruito il portale MyAviva ci consente di essere più veloci nel gestire ogni richiesta business».

Con il supporto di Gruppo Euris, Advanced Business Partner di Red Hat, Aviva Italia ha implementato Red Hat JBoss Fuse. Questo ha aiutato Aviva Italia a creare un unico repository e punti d accesso ai dati, che vengono aggregati e resi disponibili ai clienti tramite il portale MyAviva.

Poi ha implementato Red Hat JBoss Data Virtualization, una soluzione di data federation ed integration che si colloca davanti a fonti di dati differenti e permette di trattarle come se fossero un’entità unica, Red Hat JBoss Fuse eroga i dati richiesti – nel formato richiesto – nel momento in cui sono necessari per l’applicazione o l’utente.

Con la creazione di un portale unico, MyAviva offre un ambiente dinamico che può essere costantemente aggiornato con nuovi componenti, a supporto delle nuove richieste che possono arrivare dal business, come ad esempio fornire ai clienti accesso a nuove polizze o servizi aggiuntivi, consentendo in sostanza alla compagnia di reagire in modo più tempestivo alle sollecitazioni del mercato. Inoltre, ha anche eliminato la necessità di una costosa comunicazione cartacea.

Aviva Italia stima un incremento dell’efficienza del 30% grazie al portale MyAviva, rispetto all’ambiente applicativo proprietario precedente, con una risposta più veloce alle richieste da parte dei clienti e un generale aumento dell’efficienza complessiva dei processi operativi della compagnia assicurativa. Inoltre, il modello di sottoscrizione offerto da Red Hat ha aiutato Aviva Italia a mantenere bassi i costi, consolidando e unificando l’esperienza dei clienti.