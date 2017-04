Cloud enterprise: Avantune si presenta in Italia

Avantune, produttore di soluzioni cloud self-service, si è presentata al mercato nazionale. Nata dal rinnovamento dell’identità aziendale di Solgeniakhela e dalla trasformazione internazionale, l’azienda, con sede centrale a Toronto (Canada) e attiva in Italia, Canada, Stati Uniti e Messico, ha avviato un processo di rebranding che riflette il nuovo posizionamento nel mercato delle soluzioni self service cloud enterprise.

La denominazione dell'azienda di cui Ermanno Bonifazi è Founder e Ceo, racchiude il concetto di “advanced tuning”, ovvero la “sintonizzazione” avanzata grazie alla quale Avantune è in grado di anticipare le effettive esigenze dei clienti e di supportarli nella crescita attraverso soluzioni tecnologiche all’avanguardia, flessibili e scalabili. Un’offerta mirata che accompagna le aziende clienti sulla strada di nuovi modelli digitali.

L’azienda dispone di un datacenter situato a Cagliari, in un campus tecnologico di oltre 15.000 mq, ed è organizzata in due divisioni di business: Genialcloud, che produce una self service business suite, e Powua, che fornisce una self service cloud enablement platform.

Genialcloud Proj 10 è una suite di Erp, Crm, Scm e Hrm, per ottimizzare e gestire i principali processi e funzioni di business, rispondendo alle specifiche esigenze di produzione di aziende che operano nei settori Manufacturing, Machinery e Electronic.

Genialcloud Proj 10 è disponibile nel cloud, in modalità self-service, e on premise per le realtà che hanno necessità di riutilizzare le infrastrutture e le competenze esistenti per una migrazione più graduale.

In Italia i servizi cloud sono fruibili attraverso il datacenter di Cagliari, per una gestione e un supporto locali. All’estero, i servizi sono erogati tramite una rete di datacenter in Canada e nel mondo, disponibili anche sui principali cloud provider quali Microsoft Azure e Amazon Web Services.

La suite permette di ottimizzare e gestire i processi core aziendali, dalla contabilità alla finanza, dal ciclo delle vendite a quello degli acquisti, dalla produzione e pianificazione fino al controllo di gestione. Supporta il marketing e consente di monitorare le vendite e automatizzare il customer service per rafforzare le relazioni con i clienti, oltre alle attività di trouble ticketing, project management e billing basato su timesheet.

I singoli componenti della suite Genialcloud Proj, cosi come tutte le applicazioni integrate, si possono attivare singolarmente, consentendo alle aziende di utilizzare e pagare solo le funzioni di cui usufruiscono, potendo però estenderle nel tempo.

L’interfaccia web HTML con la quale le applicazioni sono ideate, permette il funzionamento su qualsiasi browser e sistema operativo, sia per computer che per device mobili, con un’interfaccia che si adatta automaticamente alla risoluzione del device (computer, smartphone o tablet) e con estensioni native di app mobili per iOS e Android. Questa modalità è stata pensata per rispondere al cambiamento delle abitudini degli utenti, che sempre più prediligono applicazioni e servizi semplici e intuitivi anche nella vita professionale.

Disegnata secondo i più moderni standard tecnologici, la suite è integrata con le principali piattaforme di collaborazione e con tutte le soluzioni di Genialcloud quali Genialcloud Analysis, la soluzione di Business Analytics o Genialcloud Freedoc per la gestione documentale.

La soluzione è disponibile in modalità self service, nel cloud e on premise, con un pricing basato sul modello modulo/utente/mese.