Automobili sotto controllo con la scatola nera e l’app

Midas Connect è il nuovo progetto per il controllo remoto delle automobili presentato, dopo alcuni altri Paesi, a partire da ottobre 2017 anche da Midas Italia. Midas è una rete di centri di assistenza automobilistica multimarca che, nata e con sede centrale negli Stati Uniti, negli anni si è espansa in altri Paesi, tra cui l’Italia. A oggi, dopo vent'anni dal suo ingresso nel nostro Paese, Midas Italia conta circa 70 affiliati e oltre un milione di clienti. In Europa ci sono oltre 600 centri Midas.

Midas Connect è un servizio che si basa su un dispositivo da installare in macchina e su una app mobile.

Il dispositivo è dotato di SIM e agisce quasi come una sorta di scatola nera del veicolo: esso è in grado di monitorare numerosi parametri dell’automobile.

Tramite l’app, consente poi di controllare sullo smartphone tali parametri della propria auto, quali ad esempio i percorsi effettuati, i livelli del carburante e della batteria, gli interventi di manutenzione, la localizzazione e altri.

L'app è disponibile per iOS e Android e il sistema, informa l’azienda, è compatibile con l'85% delle vetture prodotte dopo il 2002.

Per l’installazione del dispositivo a bordo del veicolo è necessario affidarsi a un centro Midas e il dispositivo stesso ha un costo di 59 euro.

Il servizio avrebbe un costo d’abbonamento ma (per questo usiamo il condizionale) Midas ci ha informato che per un periodo iniziale di due anni sarà gratuito (rimandiamo al sito dell’azienda per le ulteriori informazioni e i contatti).

Il sistema, con tale abbinamento tra dispositivo e app, oltre a fornire informazioni sullo stato del motore o della batteria e altro, permette anche di trovare immediata risposta a piccoli dubbi quotidiani che sorgono a volte, come ad esempio se abbiamo spento i fari o meno, se abbiamo chiuso le portiere e così via. A proposito di sicurezza, grazie alla geolocalizzazione possiamo rintracciare l’auto in qualsiasi momento (utile anche per non dimenticare dove la abbiamo parcheggiata); inoltre il sistema permette di impostare un alert che ci avvisa se l’auto viene spostata.

Midas Connect è un sistema aperto per sviluppi futuri. Inoltre, si integra naturalmente con l’attività di assistenza Midas, con la possibilità di verificare e contattare i centri Midas più vicini quando sorge la necessità di un intervento di assistenza.

Allo stesso tempo, l’app fa da archivio digitale degli interventi effettuati sulla propria auto presso i Centri Midas in Italia. In più, come opzioni che possono sfruttare direttamente gli utenti finali, ci sono le statistiche sui percorsi e i consumi e i suggerimenti sugli itinerari e per gli stili di guida più efficienti in termini di consumi.