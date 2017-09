Automic fa la mappa dello sviluppo software in azienda

Automic Software, azienda di software di Business Automation e società di CA Technologies ha annunciato il rilascio della Continuous Delivery Map, una mappa visiva e dinamica delle toolchain disponibili per i DevOps e la Continuous Delivery (CD).

La Continuous Delivery Map assomiglia a una mappa dei trasporti metropolitani, dove i tool che fanno parte della toolchain di DevOps sono classificati e rappresentati come fermate delle linee metropolitane e contrassegnati da colori diversi.

Ogni fermata corrispondente a un tool presente nell’ecosistema delle app e riporta una breve spiegazione e collegamenti ad altri documenti e alla homepage del prodotto, mentre le diverse “linee” rappresentano gli elementi del processo di sviluppo e delivery.

“A volte è davvero difficile orientarsi fra l’infinità di tool disponibili per il moderno processo di sviluppo del software - ha detto Chris Boorman, Chief Marketing Officer di Automic -. La Continuous Delivery Map illustra il ruolo svolto da ciascuno di questi tool in un contesto di CD, dimostrando in che modo l’orchestrazione, che si trova alla base di questa guida, sia cruciale per operare con successo nella moderna delivery del software.”