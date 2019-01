Come visto al recente Ces 2019 le auto del futuro non passano solo attraverso la guida autonoma e i servizi connessi per la sicurezza.

L’esperienza in auto diventa sempre più immersiva e personalizzata. Sia per quanto riguarda la guida per per ciò che concerne l’intrattenimento e i servizi a bordo.

Auto sotto controllo con Panasonic

Al Ces 2019, Panasonic Automotive ha lanciato la sua ultima piattaforma tecnologica completamente integrata per le case automobilistiche. SPYDR 2.0 di Panasonic è una soluzione dotata di Driver Monitoring System (DMS) con integrazione di Head Up Display (HUD).

Il nuovo SPYDR 2.0 è una piattaforma tecnologica smart per il settore automobilistico che indirizza l'attuale sovraffollamento della maggior parte dei veicoli. Panasonic ha dunque progettato una soluzione in grado di integrare IVI, cluster, vista surround, ANC, HUD e fino a quattro display di intrattenimento all'interno di un'unica piattaforma.

SPYDR 2.0 è fornito di complessi algoritmi di elaborazione video e audio, sintonizzatori e personalizzazione contestuale automatica. Grazie alla tecnologia in attesa di brevetto di Panasonic Automotive, SPYDR 2.0 integra una telecamera con vista diretta del conducente senza alcun blocco visivo.

Per Audi l’intrattenimento è in realtà virtuale

Secondo Audi in futuro i passeggeri posteriori potranno sperimentare film, videogiochi e contenuti interattivi ancora più realisticamente utilizzando occhiali per realtà virtuale. Il marchio ha presentato al Ces una tecnologia che adatta il contenuto virtuale ai movimenti di un veicolo in tempo reale. Ad esempio, se l'auto effettua una svolta a destra, l’oggetto nell'esperienza virtuale fa lo stesso.

Attraverso la controllata Audi Electronics Venture, Audi ha co-fondato la società start-up holoride. Questa società commercializzerà tale nuova forma di intrattenimento tramite una piattaforma open che sarà messa a disposizione di costruttori di auto e sviluppatori di contenuti, in futuro.

Al Ces, Audi ha dimostrato questa avvincente tecnologia futuristica con Marvel's Avengers: Rocket's Rescue Run. Si tratta di un'esperienza VR in-car per i passeggeri dei sedili posteriori, sviluppata da Disney Games e Interactive Experiences. Indossando occhiali VR, il passeggero in una Audi e-tron viene trasportato in una fantastica rappresentazione dello spazio esterno. E l’Audi e-tron si trasforma nella nave presidiata dai Guardiani della Galassia.

Il Digital Cockpit di Samsung e Harman

Samsung e Harman al Consumer Electronics Show hanno svelato la prossima versione della loro piattaforma Digital Cockpit. Il Digital Cockpit 2019 presenta un'esperienza automobilistica che arricchisce la personalizzazione, la connettività e la sicurezza, in una suite di soluzioni IoT.

Basandosi sul Digital Cockpit dello scorso anno, la versione 2019 risponde alle esigenze di guidatori e passeggeri. Esso fornisce un collegamento senza soluzione di continuità tra dispositivi, veicolo e casa, con la massima facilità d'uso.

Per il 2019, il Digital Cockpit aumenta il numero di display da tre a sei, offrendo opzioni di infotainment su misura per i passeggeri dell'auto. Oltre a un nuovo Passenger Display indipendente, sono stati aggiunti anche due display per i sedili posteriori. Questi consentono ai passeggeri sia davanti che dietro di fruire contenuti personalizzati durante i viaggi.

I sistemi di Driver Monitoring System (DMS) e di Occupant Monitoring System (OMS) sono in grado di riconoscere i conducenti e i passeggeri registrati. Essi regolano l'ambiente, come le impostazioni dello schermo e la posizione del sedile, per fornire un'esperienza personalizzata in base ai loro gusti.

Con Bixby, inoltre, l’esperienza in auto è ancora più comoda. La piattaforma di intelligenza artificiale conversazionale consente a conducenti e passeggeri di controllare app e funzioni senza dover usare le mani. Sono state inoltre incrementate le opzioni di interazione tra veicolo e casa, con un accresciuto numero di dispositivi che possono essere controllati dall’auto.

Qualcomm, intelligenza artificiale a bordo

A Las Vegas, Qualcomm ha presentato le sue Snapdragon Automotive Cockpit Platforms di terza generazione. L'industria automobilistica, sottolinea l’azienda, si sta evolvendo a un ritmo di innovazione senza precedenti, adottando le nuove tecnologie. Le Snapdragon Automotive Cockpit Platforms Qualcomm Technologies di terza generazione sono scalabili e progettate con un'architettura modulare. Allo scopo di consentire alle case automobilistiche di offrire una varietà di opzioni personalizzabili ai propri clienti.

Le Snapdragon Automotive Cockpit Platforms sono progettate per trasformare le esperienze all'interno del veicolo, con livelli più elevati di elaborazione e intelligenza. Livelli necessari per supportare le funzionalità avanzate presenti nei veicoli di prossima generazione. Ciò include esperienze di intelligenza artificiale altamente intuitive per l'assistenza virtuale in auto. Così come interazioni naturali tra il veicolo e il guidatore.

Qualcomm ha anche dimostrato le funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale e di riconoscimento vocale offerte da Amazon Alexa. Mostrando come queste possano trasformarsi in innovative esperienze a bordo, per i veicoli di nuova generazione. Qualcomm ha anche presentato i servizi Amazon Music, Prime Video, Fire TV e Audible come parte della dimostrazione all'interno del veicolo.

Sfruttando la piattaforma Qualcomm Smart Audio, la demo era progettata per includere istruzioni in linguaggio naturale per la navigazione, i punti di interesse e i servizi multimediali. La piattaforma Qualcomm Smart Audio ha fornito le basi per un nuovo kit di sviluppo AVA (Alexa Voice Service) lanciato nel 2018. Essa offre un rilevamento vocale altamente reattivo e preciso, riproduzione audio Hi-Fi integrata e algoritmi di post-processing per una qualità superiore.