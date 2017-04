Auto connesse: Fujitsu e Vmware assieme al volante

Fujitsu e VMware annunciano l’estensione della collaborazione per portare soluzioni IoT ai clienti nel settore delle auto connesse.

L’accordo prevede la combinazione della soluzione OTA Reprogramming di Fujitsu con le soluzioni per l’IoT di VMware, consentendo ai produttori di automobili e ai loro partner di offrire soluzioni solide e innovative per le connected car e le auto a guida autonoma.

L'industria delle auto si sta rapidamente muovendo verso l’incorporazione di tecnologie più avanzate per le connected car, tra cui la guida automatica. Diversi produttori di automobili stanno investendo in queste tecnologie che utilizzeranno nuovi servizi cloud in futuro.

Auto, è questione di software

Poiché il numero di unità di controllo elettroniche (ECU) che gestiscono la parte automotive nelle macchine sta aumentando, il software che è incorporato nella ECU è diventato più sofisticato e sta diventando più difficile da gestire.

Il richiamo di automobili da parte delle case automobilistiche a causa di problemi di software può rappresentare una sfida complessa per i produttori di automobili.

Con sempre più tecnologie integrate nei veicoli, è fondamentale per i produttori di automobili avere la capacità di riprogrammare rapidamente e facilmente il software, come richiesto, ed essere in grado di gestire e monitorare le versioni del software singolarmente.

Oltre all'integrazione delle soluzioni VMware IoT con la soluzione OTA Reprogramming di Fujitsu, le due aziende forniranno ulteriori tecnologie nell'ambito del servizio cloud one-stop per connected car, in particolare:

Sicurezza e aggiornamento

Pertanto la soluzione Reprogramming OTA sarà collegata con l'ambiente cloud e Fujitsu gestirà e aggiornerà in modo efficiente il software per le connected car. Fujitsu fornirà tecnologie di sicurezza montate attraverso il business dei telefoni e degli smartphone Fujitsu dai siti di sviluppo di automobili alle fabbriche di assemblaggio e in tutto il ciclo di vita dell’auto.

Soluzioni IoT di VMware con OTA Reprogramming di Fujitsu consentiranno ai costruttori di automobili di fornire rapidamente gli aggiornamenti del software OTA, se necessario a tutti i dispositivi in un’auto. Le soluzioni VMware IoT possono espandersi rapidamente, fornendo l'agilità per la distribuzione globale di servizi e le tecnologie avanzate di sicurezza per le connected car.

A partire dagli sviluppi per l'industria automobilistica, Fujitsu e VMware collaboreranno anche per espandere le loro offerte combinate di servizi differenziati in ambito mobility.