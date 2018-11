Auf wiedersehen CeBit, Deutsche Messe chiude la fiera tech per dedicarsi al digitale

Deutsche Messe ha annunciato di voler ottimizzare il suo portafoglio di eventi e pertanto è giunta alla decisione di non organizzare più il CeBit e di integrarne le tematiche legate al settore nella Hannover Messe.

Così facendo la società fieristica tedesca svilupperà gli argomenti del CeBit all'interno degli eventi specialistici per i decisori delle industrie verticali.

Il riallineamento, ha spiegato ieri ad Hannover Deutsche Messe, è dovuto alla riduzione dei visitatori nel tempo e delle prenotazioni degli spazi per il CeBit 2019, che sarà cancellato.

Deutsche Messe continuerà a utilizzare il marchio CeBit in occasione di eventi all'estero.

Cosa farà Deutsche Messe dopo il CeBit

L'impatto innovativo della digitalizzazione è evidente nei settori delle applicazioni industriali e Deutsche Messe intende seguire questo filone di crescita.

Come ha affermato in una nota il Ceo della fiera tedesca, Jochen Köckler, "Negli ultimi anni molte discussioni all'interno dell'industria tedesca hanno riguardato la sovrapposizione tematica tra Hannover Messe e CeBit e per noi è giunto il momento di integrare gli argomenti del Cebit rilevanti per la produzione, l'energia e la logistica in Hannover Messe. Stiamo esaminando il mercato digitale per determinare quali argomenti del CeBit svilupperemo in nuovi eventi".

Oliver Frese, membro del direttivo di Deutsche Messe e responsabile di Cebit ha chiesto che Deutsche Messe lo liberi dal proprio incarico a partire dal 31 dicembre e la sua richiesta è stata accolta.

Come ha dichiarato Bernd Althusmann, ministro dell'economia della Bassa Sassonia e presidente del consiglio di vigilanza, "Accettiamo la decisione del signor Frese con rammarico e rispetto, è difficile perdere un manager e un membro del consiglio di amministrazione così esperto. L'ulteriore calo della domanda allo stesso tempo dimostra che l'idea del CeBit ha influenzato l'intera economia. Gli argomenti che ha rappresentato, come la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, sono ora considerati compiti generali, che è anche un successo per CeBit".

Deutsche Messe non si aspetta effetti diretti dalla razionalizzazione in corso, avendo già adeguato il ruolo di CeBit e il contributo economico al portafoglio eventi negli ultimi anni.

"Grazie a molti altri eventi importanti e alla forte crescita del nostro business internazionale, Deutsche Messe rimane in una posizione solida e sicura come azienda", ha affermato il Ceo.