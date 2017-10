Ad Aubay il ramo IT di Assembly Data Systems

Aubay Italia, azienda operante nel settore dei servizi IT e di consulenza direzionale, continua il suo programma di espansione attraverso l'individuazione di società strategiche e complementari alla propria offerta di soluzioni e servizi.

È in quest'ottica che va inquadrata l'acquisizione del ramo di azienda It della società Assembly Data System (ADS), conclusa il 30 settembre scorso.

Il ramo IT di Ads, che è stato integrato stabilmente il 1° ottobre 2017, occupa 550 dipendenti nelle sedi di Milano, Roma, Napoli e Bologna.

Per l’anno in corso ADS ha ricavi previsti per circa 35 milioni di euro.

L' operazione si inserisce in un piano strategico di sviluppo teso a consolidare e rafforzare la presenza di Aubay nel settore delle telecomunicazioni ed energia.

A seguito di questa acquisizione, Aubay si posizionerà, con ricavi (proforma) previsti a 110 milioni di euro e 1.800 dipendenti, tra le prime 10 aziende italiane di servizi nel settore IT.

In Europa il gruppo prevede ricavi per 400 milioni di euro con oltre 5500 dipendenti.

Paolo Riccardi, Presidente di Aubay Italia ha affidato a una nota il commento dell'acquisizione: “Non è un punto di arrivo ma una nuova partenza. Resta forte l’ambizione di continuare a costruire un modello di azienda unico che coniughi, in un percorso virtuoso di sviluppo, reddito e buona occupazione. Abbiniamo alla crescita costante e alla redditività, una posizione finanziaria virtuosa che permette di sostenere meccanismi periodici di crescita straordinaria. Gli utili sono sempre reinvestiti nell'impresa e il tasso di indebitamento è sostanzialmente nullo. Nei pilastri fondanti c'è l'ambizione di costruire un modello di azienda che abbia un ruolo sociale con un compito istituzionale, generando una buona occupazione e coniugando, in un percorso virtuoso, sviluppo, reddito e occupazione”.