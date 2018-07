Atos compra Syntel per 3,4 miliardi di dollari

Atos ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di Syntel, fornitore mondiale di servizi IT, per un corrispettivo di circa 3,4 miliardi di dollari.

Nel 2017 Syntel ha generato ricavi per 924 milioni di dollari, di cui l'89% in Nord America. Il Gruppo vanta 23.000 ingegneri che operano in 30 Paesi.

L’acquisizione è stata approvata unanimemente dai consigli d’amministrazione delle due aziende ed è pianificata per la fine dell'anno.

L'attuale Ceo di Syntel, Rakesh Khanna, entrerà nel comitato esecutivo di Atos.

L’acquisizione rafforzerà le capacità della Divisione Business & Platform Solutions di Atos, determinando un’accelerazione nella strategia di sviluppo del business digitale del Gruppo.

Le organizzazioni Atos e Syntel sono complementari rispetto alla base clienti, alle aree geografiche di operatività e nell’offerta di servizi.

Syntel andrà a potenziare la Digital Transformation Factory di Atos mediante una suite di soluzioni digitali proprietarie in ambito cloud, social network, mobile, analytics, cloud e IoT.

Al momento del perfezionamento dell’operazione, Atos beneficerà di una significativa crescita dimensionale in Nord America che permetterà di offrire alla base clienti esistente nuovi servizi ad alto valore aggiunto con particolare riferimento al mercato finanziario, bancario e assicurativo.

Dall’operazione Atos prevede l’ottenimento di importanti sinergie nello sviluppo dei ricavi con una crescita basata su opportunità di cross-selling stimata in 250 milioni di dollari, e sinergie di costo annuali stimate in 120 milioni di dollari, entro il 2021.

Per il ceo di Atos Thierry Breton "l’operazione migliorerà in modo significativo il profilo di crescita e redditività attraverso un'ampia offerta di servizi digitali, piattaforme di distribuzione all'avanguardia con base in India, nonché sinergie di ricavi e costi. In particolare, il portfolio complementare, la base clienti e l'impronta geografica della combinazione tra Atos e Syntel miglioreranno in modo importante la nostra presenza in Nord America e accelereranno la trasformazione digitale dei clienti di Atos in tutto il mondo".