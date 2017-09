Asus ZenFone 4: più che smartphone, fotocamera con LTE gigabit

Il claim che ha caratterizzato la presentazione della nuova gamma di smartphone ZenFone 4 di Asus è stato "We love photo" a fugare sin da subito ogni dubbio su quale funzione intende puntare l'azienda per contraddistinguere i nuovi prodotti.

E in effetti con i nuovi telefoni (se ha ancora senso chiamarli così) Asus vuole proporre cinque dispositivi -ZenFone 4 e 4 Pro, ZenFone 4 Selfie e Selfie Pro e ZenFone 4 Max - progettati "per assicurare ciascuno la migliore esperienza fotografica, nonché la prima e unica serie di smartphone a prevedere su ogni modello la presenza di un comparto fotografico dual camera, con due fotocamere posteriori o frontali a seconda delle diverse declinazioni".

Ma le novità di rilievo non finiscono qui. Il nuovo ZenFone Pro è infatti il primo smartphone a ospitare il processore Snapdragon 835 di Qualcomm, il primo con tecnologia a 10 nm. Cristiano Amon, Vice Presidente Esecutivo di Qualcomm Technologies, ha sottolineato come sia sicuramente significativo il fatto che processori a 10 nm siano arrivati prima nel mondo della tefonia che non in quello dei Pc.

L'impiego di tale processore ha consentito tra l'altro di dotare lo ZenFone di connettività LTE gigabit e di Wi-Fi 802.11ad multigigabit. Grazie a questa connettività ultrarapida, i nuovi smartphone permettono così di realizzare e condividere istantaneamente foto e video.

La serie ZenFone 4

Tutti i modelli della serie ZenFone 4 sono progettati per offrire la più evoluta esperienza fotografica su smartphone, grazie al sistema a doppia fotocamera che consente di realizzare foto e video sfruttando molteplici prospettive creative.

La nuova gamma di smartphone include attualmente i modelli ZenFone 4 Pro con connettività Gigabit (il primo smartphone a integrare tre sensori di immagine Sony di fascia high-end, uno zoom ottico 2X e totale fino a 10X, una sensibilità alla luce otto volte superiore agli standard del settore) e ZenFone 4, lo smartphone Android da 5,5 pollici dal design elegante e raffinato, che assicura una'esperienza fotografica evoluta grazie al sistema a doppia fotocamera con obiettivo super grandangolare da 120° per scatti e video panoramici e immagini dalle inconsuete prospettive creative.

ZenFone 4 Pro è disponibile nella colorazione Pure Black a un prezzo consigliato di 899 euro, IVA inclusa, o in alternativa in formula rateizzata da TIM e Vodafone.

Selfie e wefie

Gli smartphone della nuova serie dedicata ai self-addicted, ZenFone 4 Selfie e Selfie Pro, adottano un sistema a doppia fotocamera frontale e un potente e intuitivo software per l’elaborazione delle immagini per assicurare accattivanti selfie e immersivi selfie panoramici o wefie di gruppo, ricchi di dettagli.

L'innovativa app SelfieMaster permette di applicare, in tempo reale, un perfetto make-up digitale a selfie, video e live-stream, mentre con la modalità Ritocco Fotografico dell’app fotocamera bastano davvero pochi tap sullo schermo per migliorare le caratteristiche del volto, attenuare le tonalità della pelle e intensificare lo sguardo. Grazie all'efficace connubio di doppia fotocamera e funzioni di beautification, la serie ZenFone 4 Selfie permette di divertirsi ed esprimersi al meglio per catturare il proprio lato migliore e ottenere il selfie perfetto.

ZenFone 4 Selfie e Selfie Pro sono disponibile con bumper case incluso rispettivamente a un prezzo di listino di 299 euro e 399 euro IVA inclusa.

Batteria inesauribile

I podotti della linea 4 Max rappresentano un ottimo partner di ogni maratona o quotidiana esperienza fotografica grazie al sistema a doppia fotocamera, composto da una fotocamera principale da 13 MP e una fotocamera aggiuntiva con obiettivo grandangolare da 120°, abbinate a una batteria ad alta capacità con tecnologia ASUS PowerMaster. Due i modelli disponibili per il mercato nazionale: Max (ZC554KL) con display da 5,5” e batteria da 5000 mAh, che assicura fino a 46 giorni di standby in modalità 4G, e Max (ZC520KL) che adotta un display da 5,2” e batteria da 4.100 mAh, sempre con ricarica ultra rapida. In entrambi i casi la massima capacità della batteria di ASUS ZenFone 4 Max consente di impiegare lo smartphone anche come power bank di emergenza per caricare altri dispositivi.

I modelli Max ZC520KL e ZC554KL sono disponibili rispettivamente a partire da 229 euro e 279 euro, IVA inclusa.