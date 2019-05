Tra le altre novità e nell’anno in cui ricorre il 30° anniversario dell’azienda, in occasione del Computex 2019 di Taipei Asus ha introdotto i laptop ZenBook Pro Duo e ZenBook Duo, che presentano un design peculiare caratterizzato dallo ScreenPad Plus.

L’azienda li definisce laptop ultraportatili e dedicati ai creativi e ai professionisti la cui attività si svolge di frequente lontano dallo studio, in mobilità. I nuovi portatili sono dotati per l’appunto di ScreenPad Plus, la nuova generazione del touchpad intelligente.

ScreenPad Plus presenta un display più ampio e a larghezza intera, un design più intuitivo, un'esperienza visiva senza interruzioni e un migliore flusso di lavoro multi-schermo.

ScreenPad Plus offre in pratica un touchscreen secondario che consente di personalizzare ancor più il proprio workflow e facilita il multitasking. Si integra perfettamente con il display principale e il software ScreenXpert incorporato include un'ampia selezione di app, strumenti e utility che consentono agli utenti di sfruttare facilmente i vantaggi di ScreenPad Plus per una maggiore efficienza nel lavoro.

Asus ZenBook Pro Duo e Duo

ZenBook Pro Duo (UX581) è dotato di un display OLED HDR 4K UHD (3840 x 2160) da 15,6” con uno ScreenPad Plus aggiuntivo 4K da 14 pollici (3840 x 1100). Questo modello è potenziato da un processore Intel Core i9 a otto core di nona generazione e dalla grafica Nvidia GeForce RTX 2060.

Presenta inoltre la veloce connettività Thunderbolt 3, che supporta fino a 40 Gbps, oltre a NumberPad 2.0 a doppia funzione, controllo vocale Amazon Alexa e un pulsante turbo-cooling dedicato. ZenBook Pro Duo può essere equipaggiato con fino a 32 GB di RAM e con uno storage veloce SSD PCIe 3.0 x4 dalla capacità fino a 1 TB.

Il modello ZenBook Duo (UX481) è progettato per i professionisti creativi che necessitano di un notebook che offra un fattore di forma più piccolo e uno chassis più leggero. Lo ZenBook Duo presenta infatti un display FHD da 14 pollici con uno ScreenPad Plus FHD da 12,6 pollici.

L’elaborazione è affidata a un processore Intel Core i7 di nona generazione e la grafica discreta a una scheda Nvidia GeForce MX250. Entrambi i modelli dispongono di Intel WiFi 6 (802.11ax) con Gig+ per velocità di rete fino a 2,4 Gbps.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Asus, a questo link.