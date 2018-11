C’è stato appena il tempo di dare un nome “amichevole per gli utenti”, al WiFi di prossima generazione. Ed ecco, che già si profilano i primi dispositivi ad arrivare sul mercato.

In questo caso è Asus ad annunciare la disponibilità del suo nuovo router RT-AX88U. Questo router presenta il supporto per WiFi 6 (vale a dire 802.11ax). Si tratta di un bolide in grado di “guidare” la rete wireless con velocità fino a 6000 Mbps. Sfrutta inoltre la maggiore capacità dello standard WiFi 6 di gestire un numero sempre crescente di dispositivi collegati al network.

L’Asus RT-AX88U integra le tecnologie OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) e MU-MIMO. Ciò porta a un utilizzo più efficiente della rete, a una minore latenza e a un’esperienza più fluida del WiFi. Il router dispone inoltre di ben otto porte Gigabit LAN, per soddisfare ogni esigenza di connettività.

Asus indica RT-AX88U come soluzione ideale per ambienti WiFi molto trafficati e che richiedono un'elevata capacità sia per connessioni wireless che cablate. RT-AX88U è inoltre compatibile con il sistema WiFi Asus AiMesh per una copertura completa dell'intera casa. Include poi AiProtection Pro per la sicurezza e la protezione della rete.

La rete WiFi Asus è veloce e mesh

A proposito del sistema WiFi Asus AiMesh, dall’azienda arrivano novità interessanti anche in questa direzione. AiMesh AX6100, annuncia con orgoglio il produttore, è il primo sistema WiFi mesh al mondo basato sullo standard di ultima generazione. Anche in questo caso, si intende naturalmente WiFi 6, ovvero 802.11ax.

E, anche in questo caso, il sistema si basa sulle tecnologie OFDMA e MU-MIMO per offrire un WiFi veloce, forte e stabile. Il sistema AiMesh AX6100 utilizza il WiFi 802.11ax con velocità fino a 4804 Mbps per collegare le due unità RT-AX92U.

Oltre al WiFi 6 (802.11ax), il sistemaAiMesh AX6100 supporta anche connessioni WiFi 4 (802.11n) e WiFi 5 (802.11ac). Ciò garantisce agli utenti la flessibilità necessaria per poter connettere al network wireless anche i dispositivi non di ultima generazione.

Come per il router, la sicurezza della rete si basa sulla soluzione AiProtection Pro. Questa si assicura che tutti i dispositivi siano al sicuro e offre anche controlli di gestione dell'utilizzo di Internet.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Asus, a questo indirizzo.