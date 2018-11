La prima presentazione dell’Asus Chromebox 3 risale al gennaio di quest’anno, in occasione del CES di Las Vegas. Ora arriva in Italia, il nuovo mini Pc di Asus equipaggiato con il sistema operativo Chrome OS.

Asus Chromebox 3 impiega i più recenti processori Intel Core o Celeron di ottava generazione. Le CPU previste sono: Intel Celeron 3865U, Intel Core i7-8550U, Intel Core i5-8250U e Intel Core i3-7100U. In entrambi i casi, Celeron o Core, le GPU sono integrate: rispettivamente, Intel HD Graphics 610 o 620.

Per quanto riguarda la RAM, il Chromebox 3 di Asus offre fino a 16 GB di memoria DDR4-2400. Lo storage è affidato a unità SSD M.2 con capacità fino a 256 GB.

Le funzionalità di rete sono garantite da una porta LAN Gigabit Ethernet. Oltre che, naturalmente, dal supporto Wi-Fi dual-band 802.11ac e dal Bluetooth V4.2.

Chromebox 3, un Pc in miniatura

Chromebox 3 è fornito della veloce e versatile interfaccia USB 3.1 Gen 1 Type-C. Questa serve per il trasferimento di dati, per fornire alimentazione e per la connettività DisplayPort. È inoltre dotato di porte USB 3.1 Gen 1 sia sul pannello frontale che su quello posteriore.

Come porte I/O, Chromebox 3 offre anche una porta HDMI, un card reader e un jack combo per l’audio. In più, è presente lo slot di sicurezza Kensington Lock.

Chromebox 3 funziona con Chrome OS e offre il supporto incorporato per i contenuti Android disponibili su Google Play. Ciò consente una grande versatilità d’utilizzo, a casa o per lavoro, per l’intrattenimento come per la produttività.

Dal punto di vista della sicurezza, il mini Pc si aggiorna automaticamente, per far sì che l’utente disponga sempre delle versioni software e delle patch di sicurezza più recenti.

Il prezzo consigliato al pubblico dell’Asus Chromebox 3 è a partire da 299 euro.

Asus ha di recente annunciato la disponibilità in Italia anche del nuovo router RT-AX88U. Questo modello supporta il Wi-Fi di ultima generazione: ne abbiamo parlato qui. Il router Wi-Fi RT-AX88U costa 399,99 euro ed è ora disponibile.