TeamViewer è tra le più diffuse piattaforme per la collaborazione, il monitoraggio e il supporto da remoto.

L’azienda è stata tra le prime a implementare nelle proprie soluzioni la condivisione dello schermo di iOS 11. TeamViewer QuickSupport ha di recente introdotto anche il supporto per l’app File di iOS 11.

TeamViewer si integra già con Microsoft Intune per fornire assistenza remota su tutti i tipi di Pc e dispositivi Android. Ora consente agli amministratori IT anche di visualizzare gli schermi dei dispositivi iOS e macOS.

La visualizzazione degli schermi dei device Apple avviene da remoto e in tempo reale, direttamente dall’interno della console Intune. In questo modo il supporto tecnico può essere assicurato su ogni dispositivo, piattaforma o sistema operativo.

TeamViewer e Intune

Microsoft Intune è una piattaforma di gestione della sicurezza. Questa soluzione aiuta le aziende a gestire in modo sicuro i dispositivi iOS, Android, Windows e macOS, grazie a una soluzione cloud unificata. Nel 2016, per Microsoft, TeamViewer è diventato lo strumento di assistenza remota. La soluzione consente agli amministratori IT di accedere e controllare da remoto tutti i tipi di dispositivi. In tal modo è possibile risolvere più rapidamente i problemi tecnici che si verificano sui dispositivi.

Gli amministratori IT di Intune possono avviare sessioni remote. Oppure, gli utenti stessi possono aprire il proprio portale aziendale Intune e richiedere l’assistenza remota. TeamViewer è preinstallato sui dispositivi gestiti, quindi da parte degli utenti finali non è richiesta alcuna installazione.

Quando l’amministratore visualizza l’avviso, con un semplice clic può approvare la richiesta e avviare una sessione remota con l’utente. Per l’utilizzo di TeamViewer è necessario acquistare una licenza a parte.

“TeamViewer prosegue il lavoro a stretto contatto con Microsoft per continuare a innovare l’integrazione con Intune”, dice Alfredo Patron, VP di TeamViewer Business Development. “Siamo in grado di supportare più dispositivi e sistemi operativi rispetto a qualsiasi altra soluzione di assistenza remota sul mercato e siamo soddisfatti di poter offrire questa nuova funzionalità ai clienti Microsoft”.

“TeamViewer è un partner importante per garantire l’assistenza remota e gli strumenti di collaborazione per i clienti Intune”, afferma Maura Hameroff, Director of Product Marketing, Enterprise Mobility + Security di Microsoft Corp. “L’accesso e il supporto di TeamViewer su tutti i tipi di dispositivi migliora le capacità di assistenza reciproca verso i clienti e migliora l’esperienza complessiva dell’utente”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda sviluppatrice.