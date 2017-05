Assintel: mercato IT italiano a +3,7%

L'AssintelReport+ ha confermato le stime al rialzo del mercato IT per il 2017, che è previsto essere del 3,7%. Il rapporto ribadisce i dati di fine 2016 sulla buona performance del mercato IT e analizza i primi trend del 2017.

Il confronto fra trimestri mostra il miglior dato da tre anni a questa parte (+3,9%), trainato dai Digital Enabler (+13,7%).

Il primo trimestre del 2017 offre un segno positivo legato al mercato IT: +3,9% (7,2 miliardi di euro) nel confronto con il corrispondente periodo del 2016.

Il buon segnale conferma molti dei progetti di trasformazione digitale messi a budget dalle imprese della domanda e che prelude ad un anno che dovrebbe confermare la ripresa degli investimenti al +3,7%.

L'Assintel Report+ è la piattaforma digitale dell'IT in Italia, ideata e realizzata da Nextvalue su incarico di Assintel (l'associazione nazionale delle imprese ICT di Confcommercio), in collaborazione con CFMT e con il contributo di Adfor, Amadeus, Asystel, Etna Hitech, Gruppo 36, Mcube, Mobile People, QiBit.

L'analisi dei trend mostra segnali di irrobustimento degli investimenti tecnologici nei comparti Finance, Industria, Trasporti e Logistica, Utility, con una ripresa anche nella Pubblica Amministrazione Centrale e un negativo per quella Locale. Restano ancora negative le micro imprese.

I trend sono inseriti in uno scenario macroeconomico fatto di luci e ombre, con un Export robusto ma un PIL debole, e un piano Industria 4.0 che dovrebbe favorire la Trasformazione Digitale soprattutto con investimenti in "Digital Enabler", che ci danno segnali di crescita del +13,7% con investimenti totali di quasi 8 miliardi e mezzo di euro.

Il piano dovrebbe favorire soprattutto l'area dell'Internet Of Things (si prevede un +21,7% per fine anno per un totale di oltre 2,3 miliardi di euro) e delle analisi dei dati (Big Data e Advanced Analytics, previsti a +16,6%).

Altro ambito in forte crescita è l'approccio al Cliente, valorizzato attraverso la cosiddetta Customer Journey, che dovrebbe crescere del +11,2% con quasi 4 miliardi di euro.

Parallela ad essi si conferma la crescita tendenziale della Cyber Security (+6,4%), che si lega alla protezione strategica dei dati e dei processi nei loro rivoli legati al Cloud e al Mobile.

Ed è il Cloud che continua la sua corsa, ormai non più come early adoption ma come prima scelta per le aziende, sia nel confronto fra trimestri (+18,9%) sia nelle stime di fine anno (+17,6%, per 3,7 miliardi di euro).