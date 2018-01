Anche le assicurazioni utilizzano blockchain

Le banche non hanno il monopolio di blockchain. Gia nell'ottobre 2016, infatti, Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re e Zurich hanno fondato in Francia la blockchain B3i per l’utilizzo della nuova tecnologia nel settore assicurativo.

L’idea ha riscosso successo visto che tre mesi dopo il lancio, dieci altre società si sono unite, tra cui il riassicuratore francese Scor. Oggi ce ne sono 38, tra cui l'americana Aig e il francese Covéa che hanno recentemente aderito alla lista.

Una blockchain molto discreta

Contrariamente ai grandi consorzi (come R3 o Hyperledger) che comunicano regolarmente sui loro progetti, B3i è rimasto discreto, ma non per questo è meno attivo. Ciò è in parte dovuto alla struttura del consorzio.

Mentre R3 è gestito da un'azienda con lo stesso nome e Hyperledger (un progetto open source) è fortemente influenzato da Ibm, B3i è "solamente" un'associazione dove nessuno lavora a tempo pieno.

I quindici membri fondatori si sono impegnati ad assegnare l'equivalente di 1,5 dipendenti a tempo pieno per l'iniziativa. Ad esempio, quattro dipendenti di Scor (part-time) sono coinvolti in progetti relativi a B3i e i membri interessati si riuniscono solitamente una volta al mese, in diversi paesi, a seconda dei soggetti e delle responsabilità reciproche.

Ultimo evento: il B3i Summit di Monaco di Baviera lo scorso novembre, dove tutti i membri sono stati invitati a dare il loro feedback sul primo prototipo sviluppato dal gruppo dei fondatori.

Un registro per le catastrofi naturali

Nel giro di pochi mesi hanno progettato una piattaforma di condivisione dati basata su blockchain. Il registro comprende attualmente i dati contrattuali relativi alle catastrofi naturali. In concreto, i partecipanti (assicuratori, riassicuratori e broker) possono scambiare tutte le transazioni amministrative relative ai contratti stipulati sulla piattaforma.

La messa in comune delle infrastrutture di gestione dei dati dovrebbe consentire agli utenti di ottenere un aumento del 30% dell'efficienza. La piattaforma consente infatti la gestione di tutti gli scambi amministrativi tra assicurati dalla fine della fase di sottoscrizione fino alla liquidazione dei premi e dei sinistri.

I profitti includono una riduzione dei costi amministrativi, che permetterà al settore di concentrarsi sulla sua ragion d'essere, la copertura dei rischi. I partecipanti apprezzano la capacità di snellire i processi mantenendo il controllo e la proprietà dei loro dati. I 38 membri stanno attualmente testando la piattaforma.

La comunità informale creata nel 2017 ha funzionato bene. Le aziende sono state in grado di esplorare i vantaggi di blockchain per l'assicurazione. Dal 2018 in poi, sarà messo a punto un modello più industriale per sviluppare e gestire progressivamente tutti i prodotti assicurativi e riassicurativi individuati.

Per il momento, il consorzio sta vivendo con i contributi dei suoi membri, il cui importo non è comunicato. Quindi va alla ricerca di investitori nel mercato assicurativo. Perché l’obiettivo è creare una grande comunità che condivida i profitti e non solo due o tre grandi investitori.

B3i vorrebbe anche che i suoi 38 membri fossero investitori. Un'idea che sta guadagnando terreno a Scor. Una volta confermato lo status dell' azienda, il consorzio prevede di finalizzare la piattaforma per il rilascio nell'autunno 2018.