Arte vitale con la realtà aumentata

L'arte prende vita con la realtà aumentata e gli smart glass Epson Moverio BT-350.

La realtà aumentata fa parte delle tecnologie che permettono a mostre, eventi e musei di offrire nuovi modi di fruizione e coinvolgimento per i visitatori.

In Italia alcuni esempi di successo sono il Museo di Santa Giulia di Brescia e la Villa Reale di Monza, dove gli smart glass Epson Moverio sono stati utilizzati dai visitatori per passeggiare tra le aree archeologiche e muoversi liberamente negli ambienti, vivendo un'esperienza immersiva arricchita da informazioni aggiuntive relative ai luoghi, alle vicende storiche e ai loro personaggi.

Grazie alla realtà aumentata i visitatori di musei e mostre non dovranno più ricorrere all'immaginazione per capire come camminasse un dinosauro o che aspetto avesse in origine una statua o un edificio di 2000 anni fa: basta indossare gli smart glass Moverio e tutto questo prende vita davanti agli occhi, sovrapposto automaticamente a opere e siti archeologici.

Gli smart glass Moverio BT-350 sono stati progettati ponendo la massima attenzione ad aspetti quali facilità di utilizzo, durata e accessibilità, per offrire esperienze e contenuti innovativi e più avanzati di quelli disponibili su smartphone, tablet e audioguide. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, i contenuti di realtà aumentata possono essere sovrapposti al mondo reale per creare un'esperienza coinvolgente e rendere la cultura più accessibile e interessante, pur mantenendo al centro dell'attenzione ciò che conta davvero: l'elemento, la mostra o il luogo visitato.

Tramite un accessorio opzionale, è possibile ricaricare la batteria e allo stesso tempo aggiornare il software di un gruppo di smart glass BT-350, quindi è semplice gestire più dispositivi contemporaneamente. La batteria ha un'autonomia che arriva fino a sei ore, il che lascia ai visitatori tutto il tempo di esplorare, mentre il controller può essere bloccato in modo da renderlo non acessibile. Le possibilità di connessione e i sensori integrati includono Bluetooth Smart, Miracast, Wi-Fi e sensori di movimento. Gli smart glass possono gestire anche contenuti 3D e, grazie a una fotocamera stereo ad alta risoluzione da cinque megapixel, sono in grado di rilevare visivamente gli elementi davanti ai quali si trova il visitatore.

L'attenzione posta da Epson a un'ampia gamma di applicazioni commerciali e di altro tipo distingue la gamma Moverio da altri smart glass disponibili sul mercato. Sviluppata con funzioni all'avanguardia, la gamma Moverio ha riscosso grade successo presso aziende e ISV (Independent Software Vendor). I Moverio BT-350, che offrono una reale sovrapposizione ottica in trasparenza e prestazioni superiori, sono il frutto del costante impegno di Epson nel campo degli smart glass con visione stereoscopica.

Caratteristiche tecniche BT-350

- Display Epson Si-OLED

- Risoluzione HD a 720p

- Maggiore durata grazie alle aste fisse e regolabili

- Nasello esclusivo, ideale per l'uso sopra agli occhiali

- Ampia gamma di sensori integrati, tra cui una fotocamera da 5 MP, giroscopio, accelerometro, bussola, GPS, sensore luce ambientale e microfono

- Bluetooth Smart Ready, Wi-Fi a/b/g/n/ac e Miracast

- Processore Quad Core Intel® AtomT x5 da 1,44 GHz

- Memoria interna da 16 GB con espansione fino a ulteriori 32 GB tramite scheda SD

- Fino a sei ore di autonomia della batteria

- Sistema operativo Android 5.1

- Design compatto e leggero che si adatta a molte conformazioni della testa e consente di indossare gli smart glass sopra agli occhiali

- Supporto per contenuti 3D affiancati

- Custodia impermeabile per il controller

- Laccetto da collo per lasciare le mani completamente libere

- Opzione con caricabatterie multiplo per agevolare la gestione e il funzionamento dei dispositivi

- Possibilità di disattivazione del trackpad per bloccare l'applicazione durante l'uso e di personalizzazione della funzione dei tasti

- Esperienza ottimizzata per interni ed esterni: schermo oscurante sollevabile e grado di protezione IPx2