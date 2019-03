Arlo Ultra, sorveglia casa e ufficio con riprese in 4K

Si chiama Arlo Ultra a nuova soluzione di videosorveglianza domestica e dei piccoli uffici proposta dall’omonima società Arlo. Arlo Ultra registra e rende disponibili video in qualità 4K, grazie a un avanzato sensore di immagine e all'elaborazione HDR. Gli utenti potranno sperimentare un livello di dettaglio tale da scoprire dettagli come le targhe delle auto e l'abbigliamento.

Con un campo visivo di 180 gradi, Arlo Ultra offre uno dei più ampi angoli di visione del settore delle videocamere di sicurezza senza fili per garantire una maggiore flessibilità nel posizionamento della videocamera. Una potente luce a LED integrata illumina di notte, consentendo di vedere i colori anche al buio. In alternativa, si può scegliere la tradizionale visione notturna in bianco e nero. Progettata con doppio microfono, Arlo Ultra offre audio bidirezionale con avanzata noise cancellation che riduce al minimo i rumori di fondo e accentua l'audio in primo piano, come le voci.

In dotazione con Arlo Ultra c'è Arlo SmartHub, dispositivo che funziona come nucleo della smart home. Progettato con ArloRF, una tecnologia brevettata a radiofrequenza bidirezionale, SmartHub offre ai prodotti Arlo una maggiore durata della batteria e una copertura wireless a lungo raggio superiore, consentendo una comunicazione fluida.

Installabile sia all'interno sia all'esterno

Dotata di configurazione senza fili e con una struttura resistente alle più svariate condizioni meteorologiche, la videocamera Arlo Ultra può essere installata sia all'esterno sia all'interno dell'abitazione o dell'ufficio. Grazie al supporto magnetico, consente un facile montaggio su soffitti, pareti, grondaie o può essere posizionata su tavoli o superfici di appoggio.

Ultra è alimentata da una batteria ricaricabile di nuova generazione e da un cavo di ricarica magnetico. Inoltre, è dotata di una sirena integrata che può essere attivata automaticamente da movimento, rilevamento audio o manualmente a distanza tramite l'applicazione Arlo.

Il prezzo base di Arlo Ultra è 499,99 euro. Questo comprende il sistema con una videocamera, SmartHub e l’abbonamento Arlo Smart Premier di un anno (ha un valore di 89 euro). Il servizio utilizza una tecnologia di intelligenza artificiale e di computer vision per fornire notifiche personalizzate in merito a rilevamento di persone, animali, veicoli e pacchi. Queste informazioni sulle attività rilevate consentono di monitorare l’abitazione o l’ufficio ovunque ci si trovi. Arlo Smart Premier include anche registrazioni cloud di clip video fino a 1080p per un massimo di 30 giorni. La registrazione video Premium per l'archiviazione in cloud di clip da 4K è disponibile come abbonamento aggiuntivo. È però consentito memorizzare clip 4K localmente senza costi aggiuntivi utilizzando lo slot per schede microSD di SmartHub.