Archos Mate, intelligenza artificiale di Alexa al servizio della smart home

Archos Mate è un dispositivo da tavolo, o da comodino, che integra uno speaker e Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Più che un singolo device si tratta di una famiglia di prodotti. Questa nuova gamma di dispositivi dotati di intelligenza artificiale si articola infatti nei due formati da 5 e 7 pollici.

Gli speaker smart Archos Mate dispongono di un microfono per il riconoscimento vocale, per sfruttare le funzioni AI di Alexa. Sono inoltre equipaggiati con un display HD, un altoparlante omnidirezionale, un processore quad-core, una fotocamera da 5 MP. Per quanto riguarda la connettività, è presente sia il Bluetooth che la connessione Wi-Fi. Completano la dotazione due microfoni e una batteria da 1500mAh (per la versione 5’’) o da 3000mAh (nella versione 7’’).

L’AI di Alexa potenzia Archos Mate

Archos Mate si propone dunque come un assistente virtuale, discreto e sempre pronto all’uso, per la nostra vita quotidiana. La vita quotidiana soprattutto all’interno di una casa connessa, ma non solo. Lo speaker smart può eseguire compiti quali visualizzare l’agenda, informarci sulle previsioni meteo, leggerci ricette di cucina. Possiamo utilizzarlo per la lista della spesa o per impostare timer e sveglia. Oppure possiamo porre domande e avere risposte su news e informazioni d’attualità.

Archos Mate è anche un dispositivo di comunicazione, per effettuare videochiamate con amici e familiari. E una delle peculiarità di Alexa è naturalmente il controllo della casa connessa. Possiamo controllare i dispositivi della smart home quali luci e lampadine, telecamere di sicurezza, sistemi di riscaldamento o aria condizionata. Sempre che si tratti di dispositivi smart compatibili, chiaramente. Non mancano le occasioni d’utilizzo per il divertimento e lo svago, tra cui musica, foto, video, giochi e altro.

Archos Mate sarà disponibile il prossimo autunno, da ottobre 2018, con un prezzo a partire da 99 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.