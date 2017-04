Appuntamento con l’innovazione a Technology Hub

Dal 20 al 22 aprile Technology Hub farà di Milano il centro dell'innovazione: stampa 3D, additive manufacturing, realtà aumentata e virtuale, elettronica e internet delle cose, materiali innovativi, robotica collaborativa e di servizio, droni e app economy.

Technology Hub - L’evento professionale delle tecnologie per l'innovazione promosso da Senaf si terrà a MiCo - fieramilanocity e offrirà l’occasione ideale per scoprire in un unico hub tutte le novità riguardanti i principali comparti dell’innovazione, mettendo in contatto i professionisti e le aziende con i fornitori delle nuove tecnologie specializzate.

Un viaggio attraverso i settori strategici che stanno rivoluzionando il mondo industriale, dove condividere e trovare idee, fare networking, in un ambiente di integrazione e contaminazione delle competenze.

«Technology Hub è oggi in Italia il luogo ideale dove poter acquisire una conoscenza orizzontale delle nuove tecnologie, inducendo la necessaria contaminazione delle diverse competenze – ha detto Emilio Bianchi, Direttore di Senaf, l’azienda che organizza Technology Hub – Un perfetto incubatore delle nuove figure professionali che occorreranno all'Industria 4.0 e una necessità per le aziende che sanno che non possono aspettare la tecnologia o la persona che gli cambierà l'azienda, ma devono acquisire conoscenze che possano assecondare l'aggiornamento necessario del loro processo produttivo».

Nei settori 3DPrint Hub e Additive Manufacturing Hub, la stampa 3D prende forma nei molteplici ambiti di destinazione in cui questa tecnologia trova applicazione, con uno spazio dedicato ai produttori di tecnologie, materiali e soluzioni per il rapid prototyping, il rapid manufacturing e il rapid maintenance & repair, in cui saranno mostrate le ultime novità in tema di macchine, materiali e servizi per la prototipazione e la produzione rapida.

Tra gli eventi in programma spicca anche la premiazione del concorso 3DPink World Contest, dedicato alla creatività femminile in 3D, che si terrà il 21 aprile alle ore 10:30 presso l'Arena della Cultura Tecniche Nuove.

Eccellenza e innovazione

In particolare, nella Piazza Eccellenza Progettazione per la stampa 3D, progettisti, designer e creativi, troveranno una vera e propria piattaforma informativa e dimostrativa, che metterà a disposizione dei partecipanti all’evento un ampio e qualificato programma di attività live e focus tematici, dedicati alle varie fasi della progettazione e ai software ad essi connessi (dalla scansione e reverse engineering alla modellazione, conversione, slicing e gestione della stampa), raccontando, attraverso seminari e presentazioni, i tre settori in cui la produzione digitale sta cambiando il modo di realizzare le cose: progettazione industriale/design, gioielleria e impiantistica dentale.

L’area dimostrativa Produzione 4.0: dal progetto all'oggetto - Creare e produrre combinando tecnologie e materiali differenti, avrà l’obiettivo di mostrare l'innovazione di un processo industriale, stampando un oggetto ottenuto dalla combinazione di due parti di materiali differenti (opachi e trasparenti, rigidi e flessibili), che saranno assemblati alla fine di due procedimenti di stampa che prevedono l’impiego di due distinte tecnologie di stampa 3D professionali.

All’universo della robotica e al suo mercato in continua espansione saranno dedicate più iniziative speciali come la Piazza eccellenza robotica collaborativa e di servizio, realizzata grazie al contributo di diversi Dipartimenti del Politecnico di Milano che sviluppano progetti su questa tematica, così come la robotica a supporto dell’ambito medicale nella Piazza delle tecnologie medicali innovative, realizzata in collaborazione con Exposanità, la fiera internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza.

Nello specifico, in quest’area, emergerà come l’innovazione tecnologica, soprattutto in ambito chirurgico, sia in grado di fornire un aiuto fondamentale al chirurgo sia in fase di preparazione dell’intervento, consentendogli di valutare e pianificare accuratamente l’operazione in via preventiva, che in fase di esecuzione, aumentando la precisione grazie all’ausilio di robot specifici.

L'area dimostrativa Progettazione e fabbricazione digitale in architettura invece, ideata con l’obiettivo di aprire una nuova visione sul futuro dell’architettura, sui modi di realizzarla e di viverla, mostrerà le potenzialità di un nuovo "fare digitale" orientato ad innovazioni di progetto, processo e prodotto.

Innovazione al centro della Piazza eccellenza Business App, dove si dà spazio alle ultime novità in materia di App economy e ai relativi strumenti b2b che dalla produzione alla vendita, dal marketing alla comunicazione, si stanno dimostrando vincenti per il business. Nello spazio riservato all’Elettronica e IoT, saranno presenti i fornitori di elettronica e soluzioni per l’Internet delle Cose, mentre i servizi Ar/Vr saranno protagonisti della Piazza eccellenza Realtà aumentata & realtà virtuale in cui i professionisti in visita potranno valutare testando visori e applicativi, immergendosi a 360° in un ambito 3D.

Infine, nell’area Material Hub verranno approfondite le tematiche dedicate all’applicazione di nuovi materiali per guidare la scelta delle migliori soluzioni e tecnologie legate all’innovazione di prodotto, mentre in Droni Hub imprese e professionisti potranno toccare con mano le varie tipologie di droni esistenti, non solo aerei ma anche terresti e marini, sempre più impiegati in numerose applicazioni in ambito lavorativo: dall’edilizia e l’architettura all’ ambito marittimo; dall’utilizzo per rilevamenti agricoli alla mappatura dei terreni coltivati; dall’ impiego per la tutela del patrimonio storico-artistico alle possibilità messe in campo in ambito sanitario.