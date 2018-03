Apple Watch Series 3 registra anche le attività su sci e snowboard

Arrivano buone notizie su Apple Watch Series 3 per gli amanti della montagna e delle attività sulla neve. L’ultima generazione dello smartwatch della Mela è ora in grado di registrare anche le attività di sci e snowboard. Ciò grazie a una serie di aggiornamenti rilasciati per app iOS e disponibili su App Store.

Gli sviluppatori sfruttano il GPS e l’altimetro integrati in Apple Watch Series 3 per la registrazione di metriche specializzate. Dal punto di vista software, si appoggiano alle API per allenamenti personalizzati rilasciate in watchOS 4.2. Infatti le app aggiornate richiedono watchOS 4.2 o versioni successive.

Apple Watch Series 3 in pista

Le app aggiornate con queste nuove funzionalità sono: snoww, Slopes, Squaw Alpine, Snocru e Ski Tracks. Sono diversi i nuovi tipi di metriche che esse permettono di registrare. Dislivello e distanza orizzontale, velocità media e massima, numero di piste, tempo totale impiegato, calorie bruciate. Le informazioni sugli allenamenti possono essere registrate anche nell’app Salute dell’iPhone, previo il consenso dell’utente. Alcune di queste app supportano anche Siri, consentendo quindi l’attivazione con il comando vocale. Le app vanno in pausa e ripartono in automatico e la registrazione viene conteggiata negli anelli Attività.