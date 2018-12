Non solo Mac, iPhone, iPad e Tv: Cupertino ha rilasciato anche l’aggiornamento software watchOS 5.1.2 per Apple Watch. La maggiore novità di questo software update riguarda le funzioni di monitoraggio della salute. La principale novità non è però al momento disponibile per gli utenti italiani, poiché è abilitata solo negli Stati Uniti.

Con la app ECG su Apple Watch Series 4 lo smartwatch più recente della Mela segna un primato di mercato. Diventa infatti il primo prodotto direct-to-consumer che consente agli utenti di fare un elettrocardiogramma dal polso. Apple Watch cattura il battito cardiaco e contribuisce a fornire dati importanti ai propri medici.

Non solo: la funzione di notifica di battito irregolare ora può controllare ogni tanto il battito cardiaco in background. E di conseguenza inviare una notifica se viene rilevato un ritmo cardiaco irregolare che sembra essere fibrillazione atriale.

Apple Watch e salute

Apple ha collaborato con l’ente federale statunitense Food and Drug Administration (FDA) per un certo numero di anni. Ciò, allo scopo di ricevere la classificazione De Novo per l'app ECG e la notifica del ritmo cardiaco irregolare.

Queste potenzialità del nuovo modello di smartwatch della Mela erano state annunciate al lancio di Apple Watch Series 4. Ed era noto fin da allora che la funzionalità sarebbe stata disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti.

Ora l’app ECG e la funzione di rilevamento del battito cardiaco irregolare vengono introdotte con l’aggiornamento software gratuito watchOS 5.1.2. L’app ECG è disponibile solo su Apple Watch Series 4; la seconda funzione anche su modelli precedenti. Entrambe solo negli Stati Uniti: rimandiamo alla documentazione sul sito Apple per le informazioni complete e i dettagli di compatibilità.

L’app ECG

Naturalmente l’app ECG funziona in tandem con le caratteristiche hardware dello smartwatch. I nuovi elettrodi integrati nel cristallo posteriore e nella Digital Crown su Apple Watch Series 4 interagiscono con l'app ECG. E consentono di registrare un ECG simile a quello a singolo lead, in qualsiasi momento o in seguito a una notifica di ritmo cardiaco irregolare.

La procedura è molto semplice e la rilevazione richiede 30 secondi, spiega Apple. Dopo la registrazione, l'app assegna una classificazione al ritmo cardiaco rilevato. Tutte le registrazioni, con le rispettive classificazioni associate, e tutti i sintomi annotati sono memorizzati in modo sicuro nell'app Salute su iPhone. Gli utenti possono poi condividere un PDF dei risultati con i propri medici.

Per quanto riguarda la notifica di battito irregolare, questa utilizza il cardiofrequenzimetro ottico di Apple Watch Series 1 o versioni successive. Per abilitare entrambe queste nuove funzionalità cardiache, a guidare l’utente è una procedura di configurazione. Questa include anche dettagli su chi può utilizzare queste funzionalità, cosa tali funzioni possono e non possono fare, come interpretare i risultati e altro.