Alla fine dello scorso novembre Apple aveva annunciato il lancio di Entrepreneur Camp, un nuovo programma a sostegno dell’imprenditoria femminile. Il programma nasceva con la finalità di creare nuove opportunità per le aziende di proprietà o a conduzione femminile. Un’iniziativa, abbastanza unica nel suo genere, chiaramente focalizzata sul settore delle app.

Il programma ora è pronto a partire e Apple ha annunciato l’inaugurazione del primo Entrepreneur Camp. Il primo gruppo di partecipanti è formato da 11 aziende di sviluppo app fondate da donne.

Lo scopo del programma è quello di fornire alle donne che lavorano nel campo dello sviluppo di app gli strumenti necessari per il loro business. Quindi per avere successo nella moderna economia globale e, nello specifico, nell’ambito della app economy. Un settore, quello della app economy, che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita entusiasmante.

Dal lancio dell’App Store nel 2008, fa sapere Apple, gli sviluppatori hanno guadagnato ben 120 miliardi di dollari. Oltre un quarto di questi ricavi è stato registrato solo nell’anno passato.

La sessione inaugurale dell’Entrepreneur Camp offre l’accesso a laboratori, a ingegneri e all’esperienza Apple in ambito business e marketing.

Sessioni per imprenditrici e programmatrici

Il programma Entrepreneur Camp di Apple non rimane a un livello teorico ma entra nel merito delle tecnologie per le app. Fa “sporcare le mani” nel codice, con l’hardware e nei frameswork. Il cuore del programma è infatti rappresentato da un laboratorio di tecnologia intensivo e pratico. Durante questo laboratorio le partecipanti avranno modo di lavorare sulle loro app sotto la guida di esperti e ingegneri Apple.

Il programma prevede poi anche sessioni di design, tecnologia e marketing dell’App Store. E prevede il supporto e il mentoring continuo di un rappresentante Apple Developer Relations. Le partecipanti potranno avere anche degli incontri con dirigenti e leader Apple. Incontri che verteranno su una varietà di argomenti, come gli ultimi progressi nell'apprendimento automatico e la realtà aumentata.

Naturalmente, il programma è ideato per aiutare le sviluppatrici a sfruttare al massimo le tecnologie Apple di ultima generazione. Ad esempio per ottimizzare le app per il chip A12 Bionic, integrare Core ML, sfruttare ARKit per esperienze immersive e molto altro. Ogni azienda partecipante riceverà anche due biglietti per la WWDC e l’iscrizione gratuita per un anno all’Apple Developer Program.

Come partecipare all’Apple Entrepreneur Camp

Le app selezionate per la prima sessione dell’Entrepreneur Camp sono le seguenti.

Bites di Warehouse Apps LLC

di Warehouse Apps LLC Camille di Ohhh, Inc.

di Ohhh, Inc. CUCO: Lembrete de Medicamentos di CUCO Health

di CUCO Health Deepr di Mental Mobile, LLC

di Mental Mobile, LLC D’efekt di Tatevik Gasparyan, Nané Toumanian e Vahagn Khachikyan

di Tatevik Gasparyan, Nané Toumanian e Vahagn Khachikyan Hopscotch di Hopscotch Technologies

di Hopscotch Technologies LactApp di LactApp Women Health

di LactApp Women Health Pureple di Iceclip LLC

di Iceclip LLC Statues of the La Paz Malecón di Estudio Chispa

di Estudio Chispa WeParent di FamTerra Inc.

di FamTerra Inc. Seneca Connect di Seneca Women.

L’Entrepreneur Camp terrà sessioni su base trimestrale con un gruppo che comprende fino a 20 aziende selezionate per ogni turno. Per poter partecipare al programma, le aziende basate sulle app devono essere state fondate o co-fondate da una donna o essere guidate da una donna, e avere almeno una donna nel team di sviluppo. Devono inoltre avere un’app o un prototipo funzionante.

È possibile ricevere maggiori informazioni sull’Apple Entrepreneur Camp e fare domanda per partecipare al programma a questo link.