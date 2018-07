Apple Piazza Liberty apre a Milano

Apple Piazza Liberty è un nuovo spazio retail che darà nuova vita a una piazza nel centro di Milano.

Il progetto del nuovo concept store, che comprende oltre al negozio anche la piazza pubblica, porta per la prima volta in Italia l’ultima concezione del design retail di Apple.

Apple Piazza Liberty apre al pubblico giovedì 26 luglio alle 17.

A pochi passi da Corso Vittorio Emanuele, una delle vie pedonali più frequentate di Milano, i visitatori vedranno una fontana in vetro che funge da ingresso al negozio e da sfondo al grande anfiteatro all'aperto.

La piazza, rivestita in beola grigia, pietra utilizzata spesso a Milano, rimane aperta al pubblico 24 ore su 24 e ospiterà eventi speciali tutto l’anno, circondata da 14 alberi di gleditsia sunburst piantati nella zona circostante lo store.

Dopo aver disceso una scala a sbalzo, in pietra e metallo, che si appoggia alla parete di beola grigia, verso il negozio sottostante, i visitatori verranno ricevuto da un team di 230 dipendenti altamente qualificati, molti dei quali provenienti dagli Apple store di tutto il mondo.

In una nota della società, Angela Ahrendts, Senior Vice President di Apple Retail, ha detto che "Apple Piazza Liberty rappresenta l’espressione migliore della nostra visione dei negozi come moderni luoghi di ritrovo. In una città così ricca di storia dell'arte, spettacolo e creatività, è un onore creare uno spazio dove chiunque possa essere ispirato ad imparare, creare ed entrare in contatto con le persone che vivono intorno".

Apple Piazza Liberty offre una sede per Today at Apple, sessioni gratuite che si susseguono ogni ora su temi come la fotografia, filmmaking, creazione di musica, programmazione, design e altro ancora, che mirano stimolare la creatività di tutti i partecipanti.

A settembre il nuvo store ospiterà la Milan Series, una speciale serie della durata di un mese, in cui 21 artisti locali condivideranno la loro visione sul futuro creativo di Milano.

Per Jony Ive, chief design officer di Apple, "lavorare in una delle piazze storiche d'Italia è al tempo stesso una grande responsabilità e una sfida meravigliosa. Abbiamo combinato due elementi fondamentali della piazza italiana: l'acqua e la pietra, aggiungendo un portale di vetro che crea un'esperienza multisensoriale per i visitatori che entrano nel negozio attraverso una fontana a cascata che sembra avvolgerli".